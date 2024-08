Tari, CGIL - SPI di Ventimiglia: "Nuova metodologia di pagamento è assurda, Amministrazione istituisca sportello ad hoc"

"Ci eravamo ripromessi di evitare di intervenire pubblicamente, nel descrivere e denunciare l’incapacità di questa amministrazione insediata da più di un anno ma purtroppo, quando la cattiva amministrazione, colpisce anche le categorie più disagiate i lavoratori ed i pensionati, il nostro sindacato ha l’obbligo e il dovere di intervenire, denunciare l’insensibilità di questa amministrazione, nei confronti di quei cittadini che non hanno nessuna dimestichezza con il web, le APP, il QR e il famoso CBILL. Orbene, queste sono le nuove sigle, che un cittadino ventimigliese, senza nessuna nozione informatica, si è ritrovato con in mano l’avviso di pagamento della tassa rifiuti, dove i pagamenti devono essere effettuati, seguendo le procedure tenendo conto delle tre sigle di cui sopra" - dice CGIL - SPI di Ventimiglia.

"I pagamenti posso essere effettuati in una sola rata oppure in tre rate e non più quattro rate (come avveniva gli scorsi anni) inoltre, bollettini che l’utente riceveva (F 24) non saranno più a disposizione" - sottolinea - "Gli utenti (con nozioni informatiche), potranno utilizzare i pagamenti on-line utilizzando i codici comunicati sull’avviso di pagamento oppure, dovranno rivolgersi (sempre con l’avviso di pagamento), a banche, tabaccai oppure, tramite bancomat ad altro. Naturalmente questi modi di pagamento (contrariamente ai vecchi bollettini F 24), avranno dei costi, che saranno a carico del contribuente".

"Un assaggio delle difficoltà, con cui molti cittadini debbono confrontarsi con questa nuova ed assurda metodologia, la stiamo rilevando ogni giorno con continuità nei nostri uffici della camera del lavoro" - afferma - "Sarebbe bene ed importante, avere un confronto con codesta Amministrazione e che la stessa si facesse carico di istituire uno sportello ad hoc negli stessi locali comunali, per poter dare spiegazioni e alleviare le difficoltà di molti ventimigliesi".