Sanremo, al Teatro Ariston va in scena "La formula della felicità - Come cambiare la tua vita"

Allenarsi alla felicità è possibile ed essere felici può essere semplice, se sai come farlo. Uomo di spettacolo, psicologo, ingegnere, Walter Rolfo coniuga le sue molteplici esperienze in uno show al contempo stupefacente, coinvolgente e formativo unico in Italia, in cui svela gli effetti positivi che la felicità porta nelle relazioni personali, nel lavoro e nella quotidianità. "La formula della felicità - Come cambiare la tua vita" andrà in scena lunedì 12 agosto alle 21.30 al Teatro Ariston di Sanremo.

Scopriremo che non è il successo che porta alla felicità ma la felicità che porta al successo e trasformeremo tutto questo in concrete strategie da applicare in ogni giorno della nostra vita. Dopo il successo de 'L'arte di realizzare l'impossibile', 'La formula della felicità’ è il nuovo grande spettacolo firmato dagli stessi autori, Walter Rolfo e Alessandro Marrazzo, che indaga sugli strumenti a nostra disposizione, da allenare quotidianamente, per scegliere di essere felici.

Walter Rolfo è presidente della Fondazione della Felicità ETS, ingegnere e psicologo, coach ed esperto di processi percettivi. Coniuga creatività e innovazione, legate alle sue radici nel pensiero filosofico illusionistico, con la razionalità del pensiero costruttivo, derivante dalla sua formazione ingegneristica. Docente all’Università di Torino e al Politecnico di Torino, è stato speaker al TEDx Trastevere e speaker al WIRED Next Fest. Autore, conduttore e produttore televisivo per RAI, Mediaset e Sky, con oltre 1.000 programmi all’attivo, Rolfo è fondatore e amministratore di Loop Media Network, società di consulenza nel campo del management e della comunicazione (brand proprietari Masters of Magic e WR Formazione). È consulente, coach e formatore di grandi aziende, tra cui Generali Italia, UniCredit, Fc Internazionale, AC Milan, Juventus, Coca-Cola, Intesa San Paolo, Sanofi, Stellantis, Fincantieri, BNL, WindTre, SAP, dove mette a disposizione la sua esperienza e le metodologie del pensiero illusionistico per supportare il raggiungimento dei loro obiettivi strategici. Ha ricevuto il Premio «Grolla d’Oro» per la carriera. E’ anche detentore di cinque Guinness World Records legati alla magia e autore dei libri “L’Arte di Realizzare l’Impossibile” e “Be Happy”, editi da Sperling & Kupfer, e “Il Codice della Felicità” disponibile su Amazon.

Per vedere lo spettacolo sono necessari i biglietto. Platea: 25,00+3,00 euro prev; 20,00+3,00 euro prev; ridotto under 14 15,00+1,00 euro prev; promo famiglia 40,00+4,00 euro (4 persone). Galleria: 20,00+2,00 euro prev; 18,00+2,00 euro prev; 13,00+2,00 euro prev; ridotto under 14 10,00+1.00 euro prev.; promo famiglia 40,00+4,00 euro (4 persone). Per informazioni si può contattare la biglietteria allo 0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21 o cliccare su www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it.