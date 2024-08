Sanremo: tentano di rubare in un appartamento, due donne slave segnalate dalla Polizia

Due donne di origine slava sono state segnalate alla Procura per tentato furto in abitazione. Utilizzando alcune sbarre prelevate dai ponteggi allestiti per il rifacimento della facciata di un condominio del centro di Sanremo, hanno tentato di forzare una porta finestra di un appartamento senza però riuscirvi grazie alle caratteristiche costruttive di sicurezza.

Le due sono state individuate dalle immagini scaricate dalle telecamere private installate nell’appartamento e la successiva attività investigativa ha permesso di identificarle.