Sanremo: successo per Paolo Fresu ieri a 'UnoJazz', assente per un malessere la cantante Petra Magoni (Foto)

Teatro del Casinò strapieno anche per la seconda serata dell’UnoJazz&Blues di Sanremo, anche se non si è esibita la cantante, Petra Magoni, che poco prima dello spettacolo è stata vittima di un malessere.

Paolo Fresu ha presentato ‘Heroes’, il suo omaggio a David Bowie, nell’ambito del festival sponsorizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico. Le serate hanno ottenuto il patrocinio del Comune (Assessorato al Turismo), con il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi che firma diversi programmi Rai.

Negli anni il festival ha accolto ospiti internazionali come Stefano Bollani, Enrico Rava, Raphael Gualazzi, Ron Carter, Nine Below Zero, Billy Cobham, Yellowjackets, John Mc Laughlin, Herbie Hancock.

La novità della stagione è la collaborazione con l’orchestra sinfonica di Sanremo che, dopo il concerto con Stacey Kent, tornerà il 20 agosto con Francesco Cafiso all’auditorium Franco Alfano.

Nel corso della serata di ieri è stato anche fatto un omaggio Massimo Cotto, recentemente scomparso. E’ stato direttore artistico in una stagione di ‘UnoJazz’ e, per diversi anni lo ha anche presentato.

(Foto di Erika Bonazinga)