Sanremo, sistemati i gradini del sottopasso Imperatrice: pronto intervento da parte del Comune (Foto)

"Questo è ping-pong" cantava Rino Gaetano ed effettivamente quella tra l'amministrazione comunale e i gradini del sottopasso Imperatrice sembra proprio essere una partita da tennis tavolo. Dopo gli articoli di Sanremonews, la situazione è stata - di nuovo - ripristinata: i gradini che danno l'accesso sul lungomare sono stati aggiustati e si ritorna, quindi, alla condizione di 10 giorni fa, quando il Comune aveva riaperto l'opera dopo la chiusura per lavori.

Sì, perché tutto nasce dallo scorso 29 luglio, quando, dalle prime ore del mattino, il sottopasso era stato chiuso in quanto alcuni gradini erano stati danneggiati e divenuti pericolosi per l'incolumità pubblica. Nel giro di 48 ore gli operai comunali avevano provveduto alla riparazione e da Palazzo Bellevue era stato dato l'okay per la riapertura dell'opera.

Eppure, pochi giorni dopo, per il Comune di Sanremo è tutto da rifare: i gradini sono vengono di nuovo danneggiati e sui social monta la polemica. Da qui il pronto intervento di cui sopra: lavori di nuovo eseguiti e, in attesa del prossimo episodio, opera di nuovo fruibile in tutta sicurezza.