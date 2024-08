Bordighera: domenica la 'Giornata commerciale del ribasso', tutti i provvedimenti per la viabilità

E' in programma domenica prossima a Bordighera la 43a edizione della tradizionale 'Giornata Commerciale del Ribasso', organizzata dalla Confcommercio di Bordighera, in collaborazione con il Comune di Bordighera.

La manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 20, ed è fortemente voluta dalla maggior parte dei commercianti bordigotti in quanto offre un incentivo sia al turismo che al commercio e prevede come da tradizione la chiusura al traffico veicolare del centro città, trasformando Bordighera nell'isola pedonale dello shopping, nella quale cittadini e turisti potranno passeggiare tra le bancarelle e riscoprire il piacere dell'acquisto a prezzi super scontati.

Per tutta la domenica shopping nell’isola pedonale del centro della città, anche con le simpatiche bancarelle lungo il percorso pedonale, i mercatini dell'artigianato, e l'angolo del gusto. La musica in filodiffusione animerà l'intera giornata .

“Un ringraziamento speciale agli attori della manifestazione, i commercianti – dice il Presidente cittadino Jean Pierre Novembre - che anche quest'anno hanno sostenuto l'iniziativa e che, in questo modo, vogliono valorizzare e ricordare ai bordigotti e ai turisti l'importante ruolo da loro svolto. Invitiamo tutti a partecipare numerosi, per trascorrere una lieta giornata di festa insieme.Gli eventi, portano turisti e visitatori e opportunità al nostro territorio, e lo sforzo profuso dalla nostra Associazione vuole essere una risposta a tutto questo”.

In occasione della giornata sono stati disposti diversi provvedimenti stradali.

Dalle 6 alle 22 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti località: Via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Pasteur e P.za Mazzini, C.so Italia nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa, Via Romana lato sud, Via Tumiati, Via Libertà, Via 1° Maggio dall’ intersezione con Via dell’Umorismo a Via Vittorio Emanuele, Corso Europa lato sud dall’intersezione con Corso Italia a quella di Via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani, Via Aurelia tratto compreso tra Via Arenella e Via Pesaro per area manovra bus, piazza Eroi lato Ovest da adibirsi ad area funzionale. Le seguenti zone saranno adibite a spazi di supporto funzionale: Piazza E. Libertà (lato ponente) – Piazza Mazzini – P. Hotel.

Dalle 7 alle 22 sarà istituita la chiusura al traffico, con esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e Protezione Civile, nelle seguenti località: Via Vittorio Emanuele, Via Libertà, Via Roma e C.so Italia nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa, località ove si svolgerà la manifestazione; inoltre verranno interessate al predetto divieto le seguenti vie: Via G. Rossi dall’intersezione con via Villafranca a via Vittorio Emanuele, Via C. Balbo dall’intersezione con via Acapulco verso Sud, Via Lagazzi dall’intersezione con via Villafranca verso sud, Piazza E. Libertà sul lato ovest per area adibita a supporto funzionale, via Regina Margherita dall’intersezione con corso Europa e via Jung e tutte le vie a fondo chiuso interne all’area della manifestazione. In Piazza Garibaldi è consentito esclusivamente l’utilizzo dei parcheggi con viabilità secondaria di servizio agli stessi con uscita da via Marconi e Via Verrando.

Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

- direzione Ventimiglia: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana; per autobus ed autocarri: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), P.za De Amicis, Via Romana, Via Cesare Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia;

- direzione Sanremo: Via Aurelia, Via Pasteur, Via Romana, Via Tumiati. Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi; per autobus ed autocarri: dal comune di Vallecrosia in Via Col. Aprosio, Via Roma, Via Romana; nel comune di Bordighera: Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.

Inoltre, nello stesso tempo, sono previste le seguenti modifiche propedeutiche alla fluidità del traffico:

- l’istituzione del doppio senso di circolazione in Via 1° Maggio (nel tratto compreso tra la via dell’Umorismo e la Via Vittorio Emanuele) e in Via Sant’Antonio;

- l’inversione di marcia in: Via Ginestre al fine di collegare via Balbo a via V. Veneto; Via Acapulco, via Villafranca, e via Aldo Moro al fine di collegare l’anello delle vie Balbo-Acapulco-Roseto-Lagazzi-Villafranca-G. Rossi-A. Moro alla viabilità alternativa.

Lo spostamento delle fermate dei bus di linea lungo il percorso di deviazione sarà a carico della Riviera Trasporti.