Sanremo: ecco la programmazione degli spettacoli dell'Ariston dei prossimi giorni

Mercoledì 7 agosto ore 21.30 Arianna Porcelli Safonov presenta lo spettacolo “Omeophonie” con Renato Cantini e Michele Staino



“Otto favole desiderose di curare dalla decadenza contemporanea. Otto microcosmi ricchi di sensazioni che più umane non si può. Otto gabinetti delle meraviglie, otto piccole storie che disegnano caratteri quotidiani potenti e psicotici: l’ossessione per l’approvazione altrui di Al that Jazz, la cattiveria sfrontata con cui la societa si accanisce contro gli studenti preparandoli al supplizio sempiterno che spetta ai creativi di tutto il mondo di Così muore un giovane designer. E poi il culto morboso che ancora oggi accompagna i defunti nelle province italiane celebrato da Benito e il gusto per le esequie, l’amara rivelazione che si venga pagati col niente di La nuova moneta, il gusto al fiele dell’opportunismo in amore di Furesta, la telecronaca di un atto criminale bulimico di Strabel e la sinfonia consolatoria per tutti gli adulti che, come Richi si trovano ogni giorno a dover combattere eroicamente contro i bambini, perdendo miseramente. Otto sfoghi quotidiani scritti ed interpretati da Arianna Porcelli Safonov, impreziositi dalle musiche di Renato Cantini e Michele Staino. Come tanto tempo fa, quando le fiabe venivano cantate e le streghe bruciate, Omeophonie è un piccolo scrigno consegnato a chi ascolta, un forziere musicale denso di voci e di pulsioni febbricitanti, di cinismi e morali profonde che oggi suonano come ingiurie alla modernità ma che un tempo, alla fine delle fiabe insegnano qualcosa di grande ed imperituro. La morale torna ad insegnare facendo ridere e così si dimostra curativa. Come le fiabe. Come il Jazz.



Prezzi di ingresso: platea € 30,00 + € 3,00 prev. - € 25,00 + € 3,00 prev galleria € 25,00 + € 2,00 prev. - € 20,00 + € 2,00 prev. - € 18,00 + € 2,00 prev.



Giovedì 8 agosto alle ore 21.30 torna al teatro Ariston il Balletto di Milano con lo spettacolo “Aria tango – Bolero”



In ricordo e in occasione dell’ottantesimo compleanno di Micha van Hoecke, Aria Tango (2013) è ripreso da Miki Matsuse per il Balletto di Milano e Versiliana Festival. Realizzato su brani di Luis Bacalov, premio Oscar per la colonna sonora del film “Il postino”, che affonda le sue radici nella cultura tanghera e tzigana, è un “poema coreografico” in cui van Hoecke, senza alcun intento didascalico, in un’atmosfera atemporale e surreale, racconta stati d’animo, timori, paure, passioni. Nel secondo atto il celeberrimo Boléro di Maurice Ravel nell’esclusiva versione del Balletto di Milano: non solo gioco di seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri. Corpi sinuosi prendono vita e intrecciano una danza che trascina nel crescendo musicale fino al sorprendente finale. Una coreografia dinamica che cresce con la musica e che culmina nel finale sensazionale.



Prezzi di ingresso: platea € 30,00 + € 3,00 prev. - € 25,00 + € 3,00 prev. - € 22,00 + € 3,00 prev. galleria € 25,00 + € 2,00 prev. - € 20,00 + € 2,00 prev. - € 18,00 + € 2,00 prev.



Lunedì 12 agosto alle ore 21.30 Walter Rolfo presenta, in anteprima, il nuovo spettacolo “La formula della felicità – lo spettacolo che ti cambia la vita”



Allenarsi alla felicità è possibile ed essere felici può essere semplice, se sai come farlo. Uomo di spettacolo, psicologo, ingegnere, Walter Rolfo coniuga le sue molteplici esperienze in uno show al contempo stupefacente, coinvolgente e formativo unico in Italia, in cui svela gli effetti positivi che la felicità porta nelle relazioni personali, nel lavoro e nella quotidianità. Scopriremo che non è il successo che porta alla felicità, ma la felicità che porta al successo e trasformeremo tutto questo in concrete strategie da applicare in ogni giorno della nostra vita! Dopo il successo de 'L'arte di realizzare l'impossibile', 'La formula della felicità’ è il nuovo grande spettacolo firmato dagli stessi autori, Walter Rolfo e Alessandro Marrazzo, che indaga sugli strumenti a nostra disposizione, da allenare quotidianamente, per scegliere di essere Felici!



Prezzi di ingresso: platea € 25,00+3,00 prev – € 20,00+3,00 prev - ridotto under 14 € 15,00+1,00 prev. galleria € 20,00+2,00 prev. - € 18,00+2,00 prev. - € 13,00+2,00 prev. - ridotto under 14 € 10,00+1.00 prev. promo famiglia € 40,00+4,00 (4 persone)



Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00 Biglietteria on line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it