Bordighera: il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana ospita una mostra di Pina Morlino

A dicembre il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera ospiterà una mostra di Pina Morlino, pittrice e scultrice di grandissimo talento e già presidente dell’Accademia dei Fiori 'Giuseppe Balbo'.

“Dopo Fenech, Venditti, Puma, Libra, Consiglio, Fenech, Dorel e Farotto, sono felice che l’ex Chiesa Anglicana diventi scenografia del viaggio nell’opera di Pina Morlino, che è centrale figura di riferimento sia per la sua personalità artistica sia per la sua preziosa attività nell’ambito dell’Accademia” commenta il Sindaco Ingenito. “Continuiamo a valorizzare l’affinità di Bordighera con il mondo dell’arte grazie a importanti appuntamenti espostivi dedicati ai maestri che vivono e creano nel nostro territorio, a cui si sono aggiunte le mostre su Porcheddu, sui pittori americani e sulle marine. Per farlo al meglio abbiamo nel tempo investito affinchè il polo di via Regina Vittoria avesse tutte le caratteristiche strutturali e funzionali per mettere al meglio in luce le opere: oggi possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo. Il nostro impegno comunque non si ferma, come testimoniano i lavori già previsti per il nuovo impianto di climatizzazione”.