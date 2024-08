Demografia delle imprese: nell’Imperiese 341 nuove aperture nel 2° trimestre e saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni (+108 unità)

Si mantiene su livelli positivi la demografia delle imprese nella provincia di Imperia nel secondo trimestre 2024. Questo il dato più saliente che scaturisce dalle elaborazioni della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane.

Al 30 giugno 2024, in provincia di Imperia, sono 25.051 le imprese registrate alla Camera di Commercio e il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta positivo (+108 unità pari a un tasso di crescita dello 0,43%) e quindi in linea con l’andamento dell’ultimo decennio in cui il saldo è sempre stato caratterizzato dal segno positivo.

Segnali positivi arrivano anche dal confronto tra i dati di iscrizioni e cessazioni del 2° trimestre 2024 rispetto a quelli del 2° trimestre 2023. Dal confronto emerge un leggero aumento delle iscrizioni (dalle 339 nuove aperture del 2° trimestre 2023 si è infatti passati alle 341 dell’analogo periodo 2024) ed una diminuzione delle cessazioni non d’ufficio passate dalle 244 del 2° trimestre 2023 alle 233 del 2° trimestre 2024.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come il dato relativo al tasso di crescita delle imprese dell’Imperiese riferito al 2° trimestre 2024 (0,43%) risulti superiore rispetto a quello regionale (0,37%) ma inferiore sia a quello del Nord Ovest (0,56%) che a quello dell’Italia (0,50%).

Dal punto di vista settoriale, si rileva una crescita per l’industria (+0,23%), le costruzioni (+0,88%) ed i servizi (+1,03%); segno meno invece per l’agricoltura (-0,28%) ed il commercio (-0,13%).

La lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia infine, nell’arco del 2° trimestre 2024, una crescita che riguarda le società di capitale (aumentate di 71 unità con tasso di crescita pari a +1,64%), le società di persone (aumentate di 12 unità con tasso di crescita +0,23%) e le imprese individuali che costituiscono il 60% del totale delle imprese della provincia (+ 26 unità con tasso di crescita +0,17%).

In basso la tabella della consistenza delle iscrizioni e cessazioni d’impresa nel secondo trimestre dell’anno nella provincia di Imperia suddivisa per Comuni.