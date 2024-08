Ventimiglia: riaperta la galleria Dogana di Latte. Scajola "Grazie alla Regione è stato possibile velocizzare il processo"

"Regione Liguria si è messa immediatamente in contatto con Anas affinché i lavori di ripristino venissero eseguiti nel più breve tempo possibile vista la strategicità e l’importanza del tratto. Ringrazio Anas per aver operato con celerità comprendendo l’importanza di questa strada sia per i lavoratori, sia per i tantissimi turisti che stanno raggiungendo la nostra riviera – sottolinea l’assessore - Hanno ascoltato fin da subito il nostro appello arrivando così a riaprire con anticipo rispetto a quanto inizialmente pensato. Anche in questo modo Regione Liguria dimostra la grande vicinanza e attenzione al territorio e alle sue esigenze a breve e lungo termine”.