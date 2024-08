Temperature non eccessive ma caldo intenso in provincia per l'umidità: il picco a Pieve di Teco con il 99%

Fa caldo, quello è certo, ma le temperature non sono arrivate (almeno per ora) a picchi elevatissimi, ben noti ad esempio l’anno scorso quando si era arrivati oltre i 35 gradi.

La colonnina di mercurio è risultata elevata nel corso della notte, ma è sicuramente l’umidità a provocare il cosiddetto ‘caldo percepito’ più alto del solito. I livelli massimi arrivano dall’entroterra con il picco che è stato registrato a Pieve di Teco in tarda mattinata, pari al 99%. A seguire troviamo Verdeggia, Pigna e Poggio Fearza con il 95% e, quindi, Cipressa al 91%, Pornassio 88%. Sulla costa troviamo Imperia all’87%, Diano Marina all’85, Sanremo al 72 e Ventimiglia al 67%.

Le temperature minime della notte non hanno certo aiutato a riposare al meglio, visto che abbiamo registrato ben 26 gradi a Sanremo, città che ha riscontrato il valore massimo tra i valori notturni più bassi. Subito dietro troviamo Imperia con 24,7, Cipressa 24,6 e3 Ventimiglia 23,7. E’ ovviamente andata meglio nell’entroterra con Nava che ha visto una discreta ‘frescura’ con la minima a 15,5 gradi, seguita da Verdeggia con 16,6, Triora 18,4, Pieve di Teco 19,1 e Bajardo 19,7.

Come detto le temperature massime di mezzogiorno non sono eccessivamente elevate con Rocchetta Nervina che fa registrare il picco massimo con 32,4, seguita da Airole con 31,6, Dolcedo 31,3, Pieve di Teco 30,7. Poco sotto i 30 grandi Pornassio mentre, sula costa una discreta brezza marina aiuta a non percepire eccessivo caldo. Troviamo Ventimiglia con 29 gradi, Imperia con 28,3 e Sanremo con 28,2.

Per i prossimi giorni, secondo le previsioni di Arpal, la situazione non dovrebbe cambiare di molto anche se domani sono previsti alcuni temporali nell’entroterra, che potrebbero portare qualche momento più fresco. Domani le massime potrebbero aumentare un pochi mentre rimangono stazionarie le minime. Temperature che rimarranno pressoché immutate, almeno fino a Ferragosto.