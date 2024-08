Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi, in via Nino Bixio a Sanremo. Una anziana è rimasta chiusa nella propria abitazione e, per questo, i Vigili del Fuoco hanno allestito l’autoscala.

E’ stato necessario chiudere la strada, dirottando tutti i mezzi in via Roma, dove si sono registrate lunghe code. L’intervento è terminato poco dopo le 15, consentendo la riapertura della strada.