Incidente a Bordighera, è originario di Novara l’uomo investito ieri sera sull’Aurelia

Era di Novara e aveva 92 anni l'uomo che ha perso la vita ieri sera dopo essere stato travolto da uno scooter sull'Aurelia. Come riporta l'agenzia Ansa, ad investirlo è stato un 21enne di Torino, il quale avrebbe detto successivamente ai soccorritori di non essersi accorto del pedone, se non quando ha sentito l'impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il 92enne è stato investito in via Vittorio Emanuele II nei pressi del distributore di benzina IP mentre stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali e in un tratto poco illuminato.

Soccorso sul posto dal personale sanitario e da un'ambulanza, l'uomo è morto, a causa delle gravi ferite riportate, poco prima di giungere alla piazzola dell'eliporto del Saint Charles per essere trasportato dall'elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Ventimiglia.