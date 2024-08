Ventimiglia e l'autovelox di Porra, il giudice annulla 160 multe: Comune costretto a pagare le spese legali

Sono 160 le multe annullate dal giudice di pace di Sanremo in seguito ai verbali di infrazione rilevati con l'autovelox di Porra. Dopo i ricorsi presentati dall’avvocato Marco Mazzola le sanzioni sono state annullate e per il Comune di Ventimiglia è conseguita la condanna al pagamento delle spese legali e processuali.

Il mancato incasso per il Comune inizia a farsi rilevante: intanto corrono voci di altri ricorsi, depositati in epoca successiva, pronti ad essere accolti: una situazione che potrebbe avere un effetto domino. Considerato che anche i sanzionati stranieri, come ad esempio turisti olandesi e svedesi, i quali lo scorso anno si trovavano in vacanza in Val Roja, hanno deciso di intraprendere altre iniziative.

Non solo. Il focus adesso è per le famiglie che hanno ricevuto la multa e che hanno fatto scadere il termine per proporre ricorso o hanno pagato in buona fede le sanzioni.

Nel frattempo sono passate inosservate sia la petizione del gennaio 2024 sia il sollecito del marzo 2024, in cui già si chiedeva l’annullamento dei verbali per gli stessi motivi accolti poi dal Giudice. Tra di essi c’è la mancata omologazione (sulla necessità della quale si è espressa la Cassazione ad aprile 2024), ma le ragioni dell’accoglimento spaziano dalla mancata indicazione del decreto prefettizio all’inidoneità del congegno anche per altri motivi.