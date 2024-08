Sanremo: Villa Mercede, in corso i lavori ma il comune approva anche il progetto di restyling del parco

Sono già in corso i lavori per Villa Mercede, la storica costruzione nel quartiere di San Martino a Sanremo, che vedrà la sua nuova vita come polo culturale per la città.

Il Comune ha da un anno affidato i lavori da 2,3 milioni di euro per il primo lotto di riqualificazione della villa pronta, tra l’altro, a essere anche sede sanremese dell’Università di Imperia. Lavori finanziati grazie ai fondi ministeriali del bando ‘Rigenerazione urbana’ che l’amministrazione ha ottenuto nel 2021.

L’intervento non prevedeva, però, il parco esterno che era nel progetto generale, ma per il quale non bastavano le risorse. Proprio per questo la neo Amministrazione ha approvato il progetto di riqualificazione del parco stesso, visto che è possibile accedere ai fondi regionali per 350mila euro, con l’investimento di palazzo Bellevue che sarà pari a 50mila.

I lavori potranno rigenerare il parco tra Villa Mercede e la omonima chiesa del quartiere, che lo renderà nuovamente accessibile ai cittadini. Sono previsti interventi di miglioramento dei giardini e delle aiuole con l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di una particolare illuminazione notturna a led che darà maggior pregio all’intero parco.