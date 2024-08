Per una Sanremo più pulita, Rangers ed Enpa distribuiscono bottigliette e contenitori per deiezioni canine e mozziconi (Foto e video)

Per una Sanremo più pulita. Questo pomeriggio i Rangers e i volontari dell'Enpa di Sanremo sono stati impegnati, dalle 16 alle 19, in una importante attività di sensibilizzazione e informazione contro l'abbandono di deiezioni canine e di mozziconi lungo le vie e le spiagge della città. Posizionati in via Matteotti e in piazza Colombo i volontari hanno distribuito a residenti e turisti delle bottigliette utili per pulire le deiezioni e dei contenitori per la raccolta delle sigarette.

Con oggi si può dire che il primo passo per una città più pulita è iniziato: "Uno degli input che stiamo provando a dare, in particolare da quando abbiamo iniziato ad amministrare, specie con l'assessorato all'Ambiente, e quindi con la collega Ester Moscato, che si è prodigata tanto in questi giorni, è quello di avere una città più pulita", spiega il vicesindaco Fulvio Fellegara. "Abbiamo la necessità di sensibilizzare le persone per non abbandonare i mozziconi in spiaggia o a non pulire le deiezioni canine: è importante farlo, soprattutto è importante fare un'opera di informazione. Non vogliamo partire subito con delle azioni vessatorie, senza spiegare il come e il perché. Vogliamo prima spiegare e poi, necessariamente, passata questa prima fase, multeremo chi non rispetterà le regole. Permettetemi di ringraziare calorosamente i Rangers e i volontari dell'Enpa per il lavoro che stanno facendo in questi giorni".

In caso di sanzione, chi verrà sorpreso a non pulire o raccogliere le deiezioni canine rischia una multa di 50 euro. "In questo momento l'amministrazione ci ha dato questo incarico di pregio di distribuire delle bottigliette utili per pulire le deiezioni canine e dei contenitori, fatti da Amaie Energie, per la raccolta di mozziconi", afferma Lorenzo Prette dei Rangers d'Italia di Sanremo. "Noi siamo ben disponibili e lo faremo ancora nelle prossime settimane per sensibilizzare: dopo questa prima attività, inizieremo con le sanzioni verso chi non rispetta le regole".