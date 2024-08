Apricale (Pian dei Re): scoperto un banco di roccia che la memoria contadina ricorda come 'U Bausu du Diavu' (La roccia del Diavolo)

E’ stato scoperto ad Apricale da Andrea Eremita del gruppo ‘ArcheoNervia’ un blocco di roccia enorme che in origine si presentava con due fori appaiati molto profondi di 16 centimetri di diametro indicati da una freccia realizzati nel periodo Neolitico IV millennio avanti Cristo per contenere e differenziare le offerte votive di natura solida che potevano essere frutta e primizie.

Riflesso di un sentimento religioso di natura animistica originato dalla credenza fortemente consolidata tra i nostri lontani progenitori che l’acqua, il sole, le montagne e nel caso specifico le rocce, pelle della ‘Terra Madre’, erano esseri viventi animati da uno spirito con i quali era necessario per ottenere benevolenza, mediare, offrire in dono qualcosa di importante.

A questo proposito è bene ricordare la disperazione dei parroci della Bretagna che ai primi del novecento si lamentavano di non riuscire a impedire ai contadini l’abitudine di inserire dentro i fori dei menhir frutta e primizie per propiziare un un buon raccolto.

Roccia sulla quale attraverso un secondo intervento svolto probabilmente dai monaci Benedettini, preposti dopo le scorrerie dei Saraceni del IX secolo a evangelizzare e combattere il paganesimo rimasto profondamente radicato nella roccaforte nel mondo contadino, mettendo in atto la demagogia del terrore realizzando sotto ai due fori una bocca enorme spalancata in modo aggressivo con l’intento di raffigurare il volto dall’aspetto minaccioso del diavolo.

Un modo per spaventare e impedire ai contadini e ai pastori di recarsi sul luogo per portare ex voto a scopo rituale per guadagnare i favori delle forze della natura.