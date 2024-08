Rottamazione auto Roma, tutte le indicazioni su come risparmiare

L’acquisto di un’auto nuova è sempre un’emozione positiva, ma è anche sempre accompagnata dal pensiero di come fare per sbarazzarsi di quella vecchia. A volte si riesce a vendere, se ancora in buone condizioni, ma molto spesso si ha la necessità di rottamarla, come nei casi in cui vi siano problemi meccanici o semplicemente siano stati percorsi troppi chilometri.

Le informazioni riguardanti le modalità con le quali poter rottamare la propria auto possono però non essere molto chiare, in quanto esse sono regolate da una normativa specifica, cui bisogna attenersi per poter portare a termine la procedura.

Inoltre, oltre all’aspetto burocratico dell’operazione, non è da tralasciare l’aspetto economico. Forse però non tutti sanno che è possibile procedere alla demolizione della propria auto in maniera gratuita, ma soprattutto avvalersi di un servizio in grado di sbrigare anche tutte le pratiche burocratiche, così da ottenere la rottamazione della propria auto senza pensieri, anche con il ritiro al proprio domicilio. Vediamo come fare.

La miglior rottamazione auto

Per richiedere la rottamazione di un’automobile occorre in primo luogo essere l’intestatario del veicolo, sia nei casi legati al suo acquisto o alla sua eredità. In quest’ultimo caso, oltre all’autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, scaricabile direttamente dal sito internet dell’ACI, è necessario fornire il certificato di morte a cui è intestata la macchina e la copia dei documenti d’identità degli eredi.

Altro requisito fondamentale è poi quello di essere in possesso della targa del veicolo, nonché del libretto di circolazione e del certificato di proprietà. Qualora, per vari motivi, si fosse sprovvisti della targa o dei documenti, sarà necessario fornire la denuncia esposta alle autorità.

Verificati questi elementi, l’unico step ancora da fare è quello di rivolgersi ad un centro autorizzato per le demolizioni ROMACAR 2020 di Massimiliano Viglia, contattabile anche telefonicamente al numero 333.5272766. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni di cui si necessita, basterà portare la propria auto e il centro provvederà a svolgere tutto il resto.

Nel caso in cui su un veicolo pendesse un fermo amministrativo, si rende necessario effettuare una visura e annullarlo versando la somma per la quale si è in debito.

Una volta effettuata la rottamazione, vi verrà rilasciato il certificato di rottamazione, previa la cancellazione del veicolo dal PRA, in un termine di circa 30 giorni. Il certificato è molto importante perché permette di essere sgravati da eventuali responsabilità civili, amministrative e penali riguardanti il veicolo, agli obblighi di revisione, così come di quelle fiscali, relative sia al pagamento della tassa regionale del bollo auto, sia per quanto riguarda l’assicurazione.

Infatti è possibile anche fare richiesta all’assicurazione del rimborso del premio di polizza versato per la copertura assicurativa dell’auto in periodi successivi alla data della rottamazione.

La rottamazione auto Roma, come già accennato, e nell’intera provincia, può avvenire anche richiedendo il servizio di ritiro a domicilio della vettura: basterà prendere appuntamento telefonicamente e pagare un piccolo contributo.

Conclusione

Insomma, la rottamazione della propria auto è un’operazione laboriosa, ma che può essere svolta anche in maniera rapida e semplice grazie al supporto di personale qualificato che si assumerà l’onere di svolgere tutti i vari laboriosi step al posto vostro.