Ventimiglia: tamponamento tra tre grossi camion al confine sulla A10, nessun ferito ma traffico in tilt (Foto)

Tamponamento a catena tra tre grossi camion sull’Autostrada dei Fiori, tra Mentone ed il confine con l’Italia, in direzione Genova.

Secondo una prima ricostruzione i tre mezzi sono entrati in collisione per cause ancora in via d’accertamento ma, per fortuna, non si registrano gravi feriti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, gli operai della A10 e la Polizia Stradale. Uno dei tre conducenti ha riportato una lieve contusione ad un piede ma ha rifiutato il trasporto.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.