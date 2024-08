Bordighera: 261mila euro, ecco il quadro economico per la manutenzione della 'Pineta del Capo'

Più di 261.000 euro per la manutenzione straordinaria della Pineta del Capo di Bordighera: è questo il quadro economico del progetto esecutivo (primo lotto funzionale) approvato dalla Giunta lo scorso 30 luglio.

Tre le linee di attività di questa fase: riqualificazione di via Stella Maris, restauro e consolidamento del parapetto sovrastante le arcate della via Aurelia ed opere per la tutela del patrimonio verde.

Via Stella Maris, collegamento ad alta frequentazione tra la spianata del Capo e la via Aurelia, sarà oggetto di un intervento completo e approfondito che prevede tra l’altro la realizzazione di una nuova pavimentazione (dopo l’asportazione di quella attuale per una profondità di 3 cm), la revisione e la ricostruzione dei cordoli in pietra lungo tutto il percorso, la posa di pietre per integrare la bordura esistente dove necessario. Sarà inoltre realizzata una rampa pedonale a monte e sarà installato un mancorrente tra la stessa e i gradini; sempre per migliorare la fruibilità, saranno anche integrate le ringhiere e i mancorrenti in prossimità di scale e innesti dei viali laterali. Come da progetto, i pali di illuminazione saranno puliti, carteggiati e pitturati e, a tutela del decoro del luogo, saranno installati nuovi cestini porta rifiuti.

Per quanto riguarda il parapetto al di sopra delle arcate della via Aurelia, sarà compiuto un consolidamento strutturale. A tutela del patrimonio botanico della Pineta saranno messi a dimora 25 Pinus Halapensis di altezza tra 1,70 e 2 metri; si tratta di una delle specie, insieme al Pinus pinea, che già costituisce una larga parte della componente arborea attuale che conta 237 esemplari. Per il successivo mantenimento di queste piante, la Relazione Specialistica Agronomica include dettagliate indicazioni compresa la sostituzione degli alberi che purtroppo non dovessero attecchire. Il progetto comprende inoltre un puntuale programma di potature.

Infine sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato in via Francesco Rossi nei pressi del locale Cavetu, con posa della relativa segnaletica, come previsto dal programma elettorale di ‘Bordighera Vince’.

“Il progetto per questo primo lotto - commenta il Vice Sindaco Marco Laganà - abbraccia diversi aspetti, tutti fondamentali. Abbiamo posto grandissima attenzione al collegamento tra il paese alto e la via Aurelia, abbiamo voluto un forte impegno per la tutela e la valorizzazione del verde, abbiamo messo l’accento sulla sicurezza di via Stella Maris e del parapetto sulla via Aurelia. Si tratta di un investimento importante, che la Pineta merita per tante ragioni: perché è tesoro botanico unico e un’attrazione turistica certamente, ma anche perché è davvero, per tanti bordigotti, un luogo del cuore”.

La Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona ha espresso parere favorevole al progetto anche sotto il profilo della mancanza di interesse archeologico del sito. All’Ufficio Gare è stata demandata la procedura per l’appalto delle opere.