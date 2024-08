"Disney Musical Fantasy", i grandi classici in concerto a Camporosso (Foto)

I grandi classici della Disney si potranno ascoltare sabato 10 agosto alle 21.15 presso l'Arena di Bigauda a Camporosso. Verrà, infatti, proposto e organizzato da Aceb-Associazione Culturale Eventi Benefici Aps in collaborazione con il Comune: "Disney Musical Fantasy".

Uno spettacolo di danza e musica dal vivo che avrà la regia di Susanna Tagliapietra mentre le coreografie saranno di Giulia Gragnani e Lorenzo Bafico. "Un percorso per grandi e piccini nel magico mondo Disney" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Favole e storie, magia e incantesimi ma anche grandi spunti per assaporare le armonie etniche scaturite da eccellenti musicisti come Elton John e Phil Collins per 'Il Re Leone' e 'Tarzan', lasciando ampi spazi alle melodie romantiche ed orientali di 'Aladino' e 'La Bella e la Bestia' scritte da Alan Menken da sempre legato alle opere Disney".

"Non dimentichiamo poi il vero valore delle favole: riflettere sui grandi sentimenti e valori della vita. Uno spettacolo ricco di sensazioni ed emozioni per trascorrere due ore insieme con la famiglia e condividere la fantastica atmosfera delle favole in musical" - svela Grimaldi - "Vi sarà anche servizio bar-ristoro e un ampio parcheggio. Il biglietto, al prezzo di 15 euro, si potrà acquistare su Eventbrite o presso Foto Carlo a Vallecrosia. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare il +39 345 8517448 o il +39 392 8869993".