Sanremo: continuano i blackout di corrente, lamentele di residenti e commercianti e assenza di comunicazione

Problemi su problemi, soprattutto per gli esercizi commerciali, da diversi giorni a Sanremo per i continui ammanchi di corrente che, in taluni casi, sono durati anche più di un’ora.

La protesta arriva da diversi esercizi commerciali ma anche da privati cittadini, visto che disservizi di questo genere non si verificano da tempo nella città dei fiori, tranne che in occasione di lavori che vengono segnalati con anticipo.

I problemi sono iniziati sabato scorso, quando l’intera zona portuale è rimasta senza corrente nel pieno del servizio per bar e ristoranti. Sempre sabato un lungo blackout si è registrato in zona Foce. Decine di minuti al buio e problemi per gestori e clienti degli stessi. E’ poi toccato ad una vasta porzione della vallata tra il centro e la zona del Borgo e nella frazione di Verezzo quando, nella notte tra martedì e mercoledì la corrente è mancata per oltre un’ora.

Ieri mattina è stata la volta del centro e, questa mattina diverse utenze stanno lamentando lunghi ammanchi di corrente. “Ci sono situazioni a rischio – ci hanno detto i commercianti – sia per bar e ristoranti ma anche per le farmacie, visto che i frigoriferi vengono utilizzati per le medicine”.

Il vero problema è la totale assenza di comunicazione. Per chi è passato a compagnie di diverso genere è praticamente impossibile riuscire ad avere informazioni mentre, per chi riceve il servizio da ‘Dea’ (l’ex Amaie), c’è un numero telefonico a cui chiamare. Alla risposta è presente una voce registrata che segnala il guasto e, questa mattina evidenzia come il ritorno della corrente sia fissato in almeno due ore.

Gli utenti, ovviamente, avrebbero il diritto di sapere almeno i motivi di questi continui ammanchi di corrente, visto che non vengono segnalati lavori sulle linee. Non è da escludere che possano essere in atto alcuni sovraccarichi sulle centrali, visto il caldo e l’utilizzo dei condizionatori. Ma sarebbe opportuna una migliore comunicazione.