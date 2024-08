Ospedaletti: ordinanza del sindaco, vietato girare in strada a torso nudo o in costume da bagno

Anche quest’anno, puntuale come un orologio svizzero, arriva l’ordinanza del Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, per il decoro urbano che purtroppo non viene rispettato da molti residenti e turisti.

Anche in questa calda estate, infatti, vengono rilevati comportamenti contrari al decoro e alla decenza. Proprio per questo è stata vietata la circolazione o la sosta a torso nudo o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato, con l’esclusione delle zone adibite alla balneazione (le spiagge a valle della pista ciclopedonale).

Nell’ordinanza vengono anche obbligati i possessori di cani di provvedere alla raccolta delle deiezioni e di dotarsi di sacchetti per la raccolta oltre alla bottiglietta d’acqua per la pulizia. Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.