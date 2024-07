Domenica 4 agosto comunità in festa per la stele della Fraternità Montanara

Il CAI di Sanremo informa che oggi è l'ultimo giorno di apertura della sede e la stessa resterà chiusa per il mese di agosto e riaprirà mercoledì 4 settembre.

Domenica 4 agosto viene reso noto che si terrà sul Monte Saccarello la festa della Fraternità montanara. L'evento avrà inizio alle ore 11.00 presso la Statua del Redentore.

Nel 2009 con grande entusiasmo e con grande successo di partecipazione, le quattro Sezioni CAI dell’Imperiese ( Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia) e le tre Sezioni dell’Alta Val Tanaro ( Ormea, Garessio e Ceva), in collaborazione con le Amministrazioni Comunali Italiane di Triora e Briga Alta e quella francese de La Brigue, avevano inaugurato sul Saccarello una stele per celebrare i loro rinnovati rapporti di amicizia.

Quest’anno verrà celebrata la scadenza del quinto triennio con il solenne trasferimento della teca contenente la pergamena del “ Giuramento della Fratellanza Montanara”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 11,00 presso la Statua del Rendentore, con la celebrazione della S. Messa da parte del Vescovo Monsignore Antonio Suetta e proseguirà presso la vicina Stele della Fraternità Montanara col Club Alpino.

Dopo l'alzabandiera e gli inni nazionali ci sarà il rinnovo del giuramento di amicizia dei tre sindaci, con la firma sulle pergamene e il passaggio della Teca che quest'anno verrà consegnata dal Comune di Triora al Comune di Briga Alta.

A seguire ci sarà un rinfresco all'aperto organizzato dall'Associazione Festa del Redentore Monte Saccarello.

La manifestazione sarà accompagnata dal quartetto d'archi dell' Orchestra Note Libere di Sanremo. Per accedere al luogo della manifestazione da Monesi m.1400 seguire l'ex strada militare sino al bivio per la via del sale, da qui prendere la sterrata a sinistra che conduce fin quasi in cima alla vetta. (1 ora in auto + 15 minuti a piedi oppure 2 ore e 40 a piedi)

Per maggiori informazioni e conferma di partecipazione contattare, Simonetta Genta cell. +39 393 027 2790, Leonardo Moretti cell. +39 335 527 8924.