Continuano le manifestazioni a Bajardo, ecco gli eventi del mese di agosto e settembre 2024 a Bajardo

Un agosto veramente speciale e ricco di eventi quello che Bajardo vuole dedicare ai suoi ospiti, che apprezzeranno sicuramente il bel fresco che un paese di montagna sa regalare e certamente, tra le varie proposte, troveranno alcune manifestazioni adatte alle loro sensibilità e interessi.

"Si farà musica, teatro, cultura, tradizione e ci sarà anche molto spazio dedicato al divertimento, al ballo e al benessere.

Per la musica si inizia subito con un evento importante: stiamo parlando della seconda edizione di 'Bajardo Jazz 2024', il festival 'più alto' di tutta la Liguria. I concerti si svolgeranno nelle giornate dell’1, 2 e 3 agosto alle ore 21 nei 'Giardini Sotto il Tiglio' in Via Roma.

La sera seguente - domenica 4 agosto - tocca alla Berben Band con una serata dedicata al cantautorato.

Lunedì 12 agosto si saluta l’alba alle ore 6:45 con il Romantic Sunrise Concert del chitarrista Massimo Laura. Per chi invece ama divertirsi e ballare la sera ci saranno serate di discoteca lunedì 12 e venerdì 14 agosto.

Giovedì 14 agosto, Concerto di mezz’estate del Mandolinology Quartet nella sempre suggestiva cornice della Chiesa Vecchia.

Ma non è finita perché domenica 25 agosto avrà inizio la rassegna Salotto Bosendorfer con il suo concerto inaugurale, altre date seguiranno domenica 1 e 8 settembre.

Due le date del teatro: venerdì 9 agosto la Compagnia Stabile di Sanremo porterà la commedia dialettale 'In paciugu eletturale', il giorno seguente – sabato 10 agosto - Teatrando Produzioni ci allieterà simpaticamente con “Paris Mon Amour”.

Ampio e diversificato il capitolo cultura : la Biblioteca Comunale Il Tiglio continua con gli incontri della rassegna Profumo di carta che intende far conoscere gli autori liguri di ponente. Queste le date: domenica 4 agosto Elena Esposito con 'Un dono', mercoledì 7 agosto Morena Fellegara con 'Delitti e tarocchi', lunedì 12 agosto Renato Bergonzi con 'La Reputazione'.

La Biblioteca Il Tiglio continuerà martedì 13 agosto con “Letture sotto il Tiglio...per bambini di tutte le età”.

Proseguono le giornate di 'Bajardo Lectures': sabato 3 agosto Marco Maiocchi e Fabio Barricalla con 'Cos’è la Patafisica', sabato 17 'L’ultimo barcaro di Beatrice Zuin, sabato 24 “Il mistero del Paese dei Ranocchi” con Roberto Berlini e sabato 31 'L’epica dei liguri Gaio Mario e la battaglia degli Ambroni' con Francesco Musacchio.

Cinema al Castello con due serate: martedì 6 e domenica 18 agosto .

Domenica 18 agosto al mattino, l’ANPI sarà presente a Bajardo con la cerimonia di Commemorazione dei partigiani trucidati nell’agosto 1944.

Due gli eventi diventati ormai tradizionali per Bajardo: domenica 11 agosto 'Anticamente' Festa della lavanda e delle essenze di montagna, arrivata alla sua 17ª edizione e martedì 13 agosto “Luna e stelle cadenti” serata di osservazioni astronomiche dell’associazione Stellaria.

E per chi vuole godere del naturale raccoglimento offerto da Bajardo: 16, 17 e 18 agosto 'Tibetan Summer Camp' – yoga e meditazione organizzato da Allegria centro benessere, 13,14 e 15 settembre “Natura e Benessere” un’esperienza di crescita personale con Fisionatura".