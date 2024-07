Ospedaletti e Vallecrosia, Teknoservice organizza nuove giornate di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle nuove eco-isole informatizzate

Teknoservice organizza nuove giornate di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle nuove eco-isole informatizzate, invitando tutti i residenti di Ospedaletti e Vallecrosia che ancora non hanno ritirato i loro kit ad approfittare di queste nuove occasioni. Il ritiro non è facoltativo, ma indispensabile per poter conferire i rifiuti con il nuovo sistema.

Quattro appuntamenti sono previsti per i cittadini di Ospedaletti, segnatamente per i residenti nella zona compresa tra corso regina Margherita e il mare. Verrà allestito un gazebo in piazza IV Novembre, dove gli addetti di Teknoservice saranno presenti dalle 9 alle 13 nelle giornate di giovedì 1°, mercoledì 14, mercoledì 21 e giovedì 22 agosto.

Per quanto riguarda invece gli abitanti di Vallecrosia Alta e Garibbe, saranno due le giornate di distribuzione, entrambe con orario dalle 9 alle 14. La prima sarà mercoledì 7 agosto presso il parcheggio di piazza Ex-lavatoi di vallecrosia Alta.Il secondo sarà presso il parcheggio di via Romana Traversa 1, vicino all’ecoisola presso il campetto di via Garibbe.

Alla distribuzione deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, o contattando l’azienda tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese.