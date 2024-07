In viaggio sull'Espresso Riviera, ecco in anteprima il treno che collega la Riviera di Ponente e Nizza (Foto e video)

Il profumo è quello degli oggetti nuovi di zecca. Bello, pulito e accogliente. L'Espresso Riviera è il nuovo gioiellino di Treni Turistici Italiani e terrà compagnia a turisti e residenti per i mesi di agosto e settembre, ogni sabato e domenica. Il treno collegherà Milano con Nizza passando dalla Riviera di Ponente.

Nella mattinata di oggi il progetto è stato presentato alla stampa, mentre intorno alle 17 Sanremonews ha avuto la possibilità di testarlo prima del suo debutto, fissato per sabato 3 agosto dalla stazione di Milano Centrale.

Come ricordato dal presidente di Treni Turistici Italiani, l'Espresso Riviera si pone come obiettivo quello di regalare all'utente un viaggio all'insegna del bello e del relax: le sei-sette ore di viaggio, che permettono al turista salito a Milano di raggiungere Nizza, devono essere vissute al meglio e per questo nulla è lasciato al caso: ogni minimo particolare è stato studiato e riproposto nei vagoni del treno.

Ed è per questo che i sedili sono perfetti per una chiacchierata con i propri compagni di viaggio o per ricaricare le pile con un pisolino: non solo, grazie al vagone ristorante sarà possibile pranzare o cenare con i migliori piatti italiani: il lusso e la classe incontrano la semplicità e il comfort per un prodotto tipicamente italiano.

L'Espresso Riviera, lo ricordiamo, parte da Milano Centrale alle ore 7.35 e arriva a Nizza alle 13.58. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Pavia, Genova P. Principe (a. 09.49 p. 10.00), Varazze (10.34), Savona (10.44), Albenga (11.25), Alassio (11.33), Diano (11.44), Imperia (11.48), Sanremo (12.03), Bordighera (12.14), Ventimiglia (12.22), Menton (13.26), Monaco-Monte-Carlo (13.38). Il ritorno da Nizza è previsto alle ore 17.12 con arrivo a Milano Centrale alle 23.40.