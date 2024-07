Triora: successo per la seconda edizione dell'evento 'Boscaioli Fest' a Verdeggia (foto)

Ieri a Verdeggia, frazione di Triora in alta valle Argentina, si è tenuta la seconda edizione del "Boscaioli Fest", gara d'intaglio e abilità con motosega ed ascia.

"Tanti i partecipanti alla giornata organizzata dalla Pro Loco Verdeggia - si spiega nel comunicato - che sono accorsi alle pendici del monte Saccarello per una giornata all'insegna di musica, buon cibo e la gara che ha visto sfidarsi amici delle valli Argentina e Roja.

Le sculture create al mattino sono poi state vendute in un'asta di beneficenza a favore dell'associazione A. P. U. di Tenda per l'assistenza ludica dei bambini della zona in modo da promuovere la permanenza delle famiglie nell' alta valle Roja.