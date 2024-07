Bordighera, ai giardini Lowe i concerti di Alberto Fortis e Paolo Jannacci

In occasione dei concerti di Alberto Fortis e Paolo Jannacci di “E… state in Tenco – Bordighera d’Autore”, i Giardini Lowe saranno chiusi al pubblico dalle 15.00 di venerdì 2 agosto alle 24.00 di sabato 3 agosto per consentire allestimenti, smontaggio e tutto quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione.

Le due serate, organizzate dal Comune di Bordighera e dalla Fondazione Club Tenco, avranno inizio alle 21.00 (apertura cancelli alle 19.15) con un programma fatto di musica, voci, arte e talento.





Venerdì 2 agosto, ore 21

Presentazione del libro e disco “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” a cura di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco

Concerto di Roberta Giallo, cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale

Concerto di Alberto Fortis, cantautore, scrittore e poeta



Sabato 3 agosto, ore 21

Presentazione del libro “Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia” di Paolo Talanca (Carocci editore)

Concerto di Irene Buselli, cantautrice

Concerto di Paolo Jannacci, pianista e compositore

I biglietti sono disponibili (ingresso € 10 a serata):