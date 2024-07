Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 29 LUGLIO



SANREMO



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Anyway Musica: Amelia Cimiotti (voce) e Simone Giacon (sax). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Per i ‘Martedì Letterari’, ‘Ciclo la Cultura della Legalità’: il Generale Mario Mori presenta il volume ‘M.M nome in codice Unico’ (La Nave di Teseo). Con il colonnello Giuseppe De Donno affronta le tematiche contenute nel saggio ‘La verità sul dossier mafia Appalti’ (Piemme). Sala privata del Casinò municipale, ingresso libero fino ad esaurimento posti



21.00. Per la seconda tappa del festival ‘Unojazz&Blues’, concerto di Mike Stern & la Randy Brecker Band (opening band, Ottimo Massimo 6tet). Teatro del Casinò (più info)

IMPERIA



10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Sagrato Santuario Santa Croce a Montecalvario, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00, 8.50 & 18.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

17.00. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

19.00-01.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (9ª edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina, fino al 31 luglio (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

21.30. Lettura teatrale di racconti tratti dal libro di Davide Bellini ‘Siamo Tutti Titolari’ con accompagnamento musicale. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

21.00. Concerto della Banda Musicale Pasquale Anfossi. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. ‘Il Teatro a 360°’: spettacolo teatrale sotto l'egida de La Luna e i suoi Raggi di Taggia con Graziella Tufo, Marino Longo, Gioacchino Logico, Maria Teresa Paolino, Gian Piero Piombo, Lorena Bonifetto e Silvano Marco Corradi. Presenta Gianni Micaletto. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Lunedì bimbi’, ‘Candy Circus’ con Mr Paolo. Piazza Scovazzi

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

DIANO MARINA

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)

21.30. Balliamoci l’estate 2024: musica e animazione con Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.30. Karaoke con Paolo Bianco. Anfiteatro

CERVO

21.30. ‘Sister Blandina – il racconto di una suora dalla Liguria al Far West’: spettacolo teatrale di beneficenza interpretato da Massimo Minella, giornalista de La Repubblica, e dal fisarmonicista Franco Piccolo. Incasso devoluto all’associazione ‘Martina Rossi ApS’, associazione in ricordo di Martina Rossi che nell’agosto del 2011 morì a seguito di un tentativo di stupro. Oratorio di Santa Caterina, ingresso a offerta libera (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.15. Cinema al Castello nella Sala del Castello

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. ‘Tutto è bellezza’: proiezione documentario Wild Life in Valle Argentina in zona Boschetto



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.30. ‘Monte-Carlo Summer Festival’: spettacolo del comico sudafricano Trevor Noah. Opéra Garnier di Monte-Carlo (più info)





MARTEDI’ 30 LUGLIO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Beatrice e Serena: Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orrigo (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: ‘Giochiamo con l’erba voglio – Il grande gioco dell’oca’. Villa Luca

20.30-21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli dal titolo ‘Magie d’Oriente’ con il Fachiro Onireves. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Nell'ambito dei Martedì Letterari, nell’ambito del ciclo ‘Letteratura e Musica’, il tenore Fabio Armiliato presenta l’opera ‘Una vita in canto’ (alchimia della musica edizioni De Ferrari). Percorso autobiografico tra didattica misticismo e carriera di un tenore alla ricerca di se stesso attraverso il canto. Partecipa il soprano Fiorella Di Luca. Accompagna al piano il Maestro Leonardo Ferretti Gallino. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. ‘L'Uomo e il Mare’: mostra di Marcos Marin con sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste. Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30.15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



17.00. Convegno ‘Truffe agli anziani, strategie per evitarle’ con relatore l’Avvocato Sara Galbiati del Foro di Imperia con spazio ai partecipanti per domande e chiarimenti. Segue aperitivo. Salone Sant’Agostino, ingresso libero

18.30 & 18.45. Due sessioni di yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni martedì sino al 20 agosto)

18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Concerto Banda Musicale Città di Ventimiglia. Centro storico

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia e intrattenimento per bambini. Pista di Pattinaggio o Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì sono al 27 agosto)



BORDIGHERA

8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

19.00-01.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (9ª edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina, fino al 31 luglio (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, Monocirco di Squilibrio. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre)

21.30. ‘Summer Fun’ by Festiamo, Baby dance con le hit dell'estate. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



21.00. Per la rassegna letteraria ‘Di Libro in Libro’, presentazione del libro ‘Come diventare Anna Karenina (senza finire sotto il treno)’. A cura dell'Associazione Culturale ‘Due parole in riva al mare’. Giardini di Villa Boselli

21.30. ‘Circustime’ con ‘Pink Box’: nuovo show con Amaranta e Tamarindo. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.30. Concerto Live dei ‘Preludium 56’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘La coppia scoppia’: commedia divertente di Ketty Capra. Piazza Scovazzi

SAN LORENZO AL MARE

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

DIANO MARINA

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)

21.00. Spettacolo comico con Massimo de Rose e Cristiana Maffucci a cura di DM eventi. Molo delle Tartarughe

21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

21.00. Fiabe da colorare in riva al mare. Anfiteatro



CERVO

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto del pianista Amaro Freitas. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Sagrato della Chiesa vecchia di S. Nicolò, ingresso gratuito

CAMPOROSSO

21.00. Per la rassegna commedie dialettali la Cumpagnia d'u teatru ventimigliusu mette in scena la commedia dal titolo 'Tutu pe ina camixora grixa'. Palatenda Bigauda



CERIANA



21.00. Festival Musiche della Terra (27ª edizione): dalla Sardegna ‘Su Cuntrattu de Seneghe’ di Antonio Maria Cubadda. Piazza Guglielmo Marconi (più info)

COSTARAINERA

9.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro (ogni martedì fino al 27 agosto tranne il 20 agosto), info 346 7944194



SEBORGA

15.00-19.00. Ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

SOLDANO

21.00. ‘Migr’azioni corali ricordando De Andrè’: concerto del Coro Troubar Clair con rivisitazione di alcune pagine del poeta genovese facendole idealmente dialogare con canzoni delle tradizioni più lontane. Piazza del Rossese, ingresso gratuito

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

21.30. ‘Parler Pointu’: spettacolo teatrale con Benjamin Tholozan e Hélène François. Fort Antoine (più info)



MERCOLEDI’ 31 LUGLIO



SANREMO

20.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: gara di Petanca a Villa Luca