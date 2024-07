Sabato sera a lume di candela a Sanremo: diversi blackout rilevati in tutto il territorio

Diffusi cali di tensione in tutto il territorio sanremese, con conseguenti blackout localizzati nelle varie zone della città.

Il primo di questi è stato in zona foce, dove intorno alle 19:30 i residenti si sono trovati senza energia corrente. E il problema non è stato solo per le persone che si trovavano in casa, ma anche per varie attività nella zona, per non parlare dei disagi alla viabilità: il semaforo all'altezza dell'incrocio tra Corso Matuzia e via Padre Semeria ha infatti smesso temporaneamente di funzionare correttamente a causa del calo di tensione. Il problema nella zona si è risolto in circa mezz'ora, con il ripristino della corrente.

Un secondo caso è invece avvenuto in zona porto e Marina, dove il blackout si è verificato intorno alla mezzanotte, andando a colpire sia i residenti che i locali della movida, che si sono ritrovati improvvisamente al buio, con illuminazione che proveniva solamente dai lampioni di via Nino Bixio. Situazione resa ancora più delicata dal fatto che sul posto durante la notte è dovuta intervenire un'ambulanza per le condizioni di due ragazze, e il mezzo si è trovato a dover operare, almeno inizialmente, in condizioni di luminosità ridotta. Anche qui comunque l'afflusso di corrente è stato ripristinato in breve tempo, andando però a creare non poco disagio per chi si trovava in piazza, soprattutto per chi lavorava al servizio ai tavoli, che si trovava a doversi spostare con poca visibilità.

Non ancora chiarita la causa dei blackout in città, anche perché non si è trattato di un caso isolato in un'area, ma di due disservizi capitati in due aree distinte di Sanremo in orari distanti tra loro.