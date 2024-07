Sanremo: richieste del Comitato Pat per i 'Regina Elena', l'Assessore "Nessuno vuole abbattere i pini"

“Nessuno vuole abbattere i pini dei giardini Regina Elena o di altre zone, ma semplicemente il Comune ha la responsabilità di verificare le condizioni di tutte le piante presenti in città ed evitare che possano arrecare pericolo a residenti e turisti”. Sono le parole di Ester Moscato, Assessore ad Ambiente, Verde e Floricoltura del comune di Sanremo, dopo gli interventi del Comitato Pat e delle associazioni, in relazione ai pini dei giardini sotto la Madonna della Costa.

Nei mesi scorsi era stato infatti contestato il progetto di restyling dei giardini sopra la città vecchia, chiedendo all’allora giunta Biancheri di fermarlo e rivedere le scelte, in modo da non perdere il patrimonio verde della zona.

Intanto l’Assessore Moscato ha rassicurato tutti su almeno sette dei nove pini presenti ai giardini Regina Elena: “Sono infatti integri e nessuno li toccherà – ha detto – anche quando scatteranno i lavori per il progetto che è in fase di revisione. Vorrei però sottolineare il fatto che, nell’incontro avuto con il comitato e le associazioni, nessuno ha detto che uno degli alberi verrà abbattuto. Eravamo con il sindaco e, parlando dei giardini Regina Elena, ho detto che c’è un albero classificato in D e uno in C/D”.

Cosa significa? In pratica le piante classificate dalle perizie come ‘D’ rientrano nella fascia di grave pericolo e sono a rischio crollo: “Ma non abbiamo mai annunciato l’abbattimento – prosegue l’Assessore – anzi, per il pino catalogato come C/D si sta valutando un modo per la sua conservazione mentre comunque faremo fare delle nuove perizie”.

Intanto il vecchio progetto è stato ‘congelato’ e gli uffici sono al lavoro per studiare eventuali varianti allo stesso: “Noi non vogliamo tirare giù gli alberi – conclude Ester Moscato – e rimaniamo attenti alla loro vita considerandone l’importanza. Rimane comunque l’attenzione alla sicurezza di tutti”.