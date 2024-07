Sanremo: dopo quello del turismo arriva il 'Tavolo del commercio', ieri primo incontro in comune

Si è svolto ieri il primo incontro tra il Comune di Sanremo e i rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, dedicato alla creazione di un tavolo di lavoro permanente. L'iniziativa mira a instaurare un rapporto più diretto e collaborativo tra le associazioni e l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di lavorare concretamente al rilancio di due settori fondamentali per l'identità della nostra città.



"Lavorare insieme per il rilancio del commercio e delle attività produttive è fondamentale per preservare e rafforzare l'identità della nostra città" ha dichiarato Lucia Artusi, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Sanremo. Durante l'interessante riunione, si è deciso di procedere per macro aree tematiche. A tal proposito, sono stati già fissati i prossimi due incontri, previsti per settembre. Nel primo incontro, si discuterà delle spiagge e della nuova normativa europea sulle concessioni. Nel secondo, si affronterà il tema del mercato ambulante, con particolare attenzione al progetto del parcheggio di Piazza Eroi e alla valutazione delle proposte di indennizzo per le attività commerciali attualmente penalizzate dai cantieri in corso.

"L'intento è quello di trovare soluzioni concrete e condivise per sostenere e promuovere i settori del commercio e delle attività produttive, che rappresentano due pilastri fondamentali per la nostra comunità", ha concluso Lucia Artusi. Il Comune di Sanremo ribadisce il suo impegno a lavorare fianco a fianco con le associazioni di categoria per il benessere e lo sviluppo economico della città.