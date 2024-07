Sanremo: Vittorio e Gabriella, due simboli dell'atletica leggera festeggiano i 60 di matrimonio

Domani pomeriggio alle 18.30, nella cattedrale di San Siro, i conosciutissimi Vittorio Bertellotti e Gabriella Camborata, rinnoveranno il loro vincolo dopo 60 anni vissuti assieme.

I due sanremesi si erano conosciuti a Torino, nel 1961, ai campionati italiani di atletica leggera. Gabriella era di Padova mentre Vittorio era un atleta della Fiamme Oro. Sono stati entrambi docenti di educazione fisica a Sanremo e si sono sposati il 25 luglio del 1964.

Vittorio e Gabriella, oltre alla loro ‘militanza’ nelle scoule della città dei fiori, sono anche molto conosciuti per aver creato la società As Foce, che ha ‘sfornato’ quantità industriali di atleti matuziani. A Vittorio e Gabriella un grande grazie da tanti sanremesi e un augurio speciale per i loro 60 anni insieme.