Sanremo, turisti e cittadini bocciano il servizio di RT: "Ore di attesa alle fermate e bus pieni senza aria condizionata" (Foto)

No, il servizio estivo di Riviera Trasporti non ha convinto (eufemismo) fino ad oggi i cittadini di Sanremo e i suoi turisti. Troppi i minuti (se non le ore) di attesa alle fermate. Troppe le cose che non funzionano e che di fatto penalizzano i cittadini, spesso costretti a piani B per poter raggiungere la propria abitazione o il luogo di lavoro.

Stando alle parole degli utenti, le problematiche maggiori si verificherebbero proprio alla fermata dei pullman di Sanremo, ossia in piazza Colombo, dove più volte le attese sfiorano anche l'ora o l'ora e mezza, a prescindere se i mezzi sono diretti verso Ventimiglia o Imperia. "Attese non giustificate dal personale, se non in qualche sporadica occasione", fanno sapere alcuni cittadini intenti a prendere la corriera. "Ogni tanto ci dicono che non c'è abbastanza personale, o che non ci sono abbastanza mezzi per soddisfare le richieste della città, ma non possiamo pagare sempre noi: dell'orario estivo pubblicato da RT sono poche le corse che coincidono".

"Noi siamo arrivate a Sanremo ad inizio luglio", fanno sapere due turiste provenienti da Bergamo. "Da quando siamo qui la situazione non è mai migliorata, anzi. Le attese sono infinite. I mezzi, la maggior parte delle volte, sono pieni e manca l'aria condizionata". Dello stesso avviso anche un turista proveniente dalla provincia di Imperia: "Per me il servizio è negativo. Quest'oggi sulla corriera in tanti si lamentavano di aver aspettato il mezzo per ore".

Per i cittadini matuziani la soluzione è una sola: "Bisogna parlare, lamentarsi", spiega una donna alla fermata di piazza Colombo. "Noi il biglietto lo paghiamo sempre, eppure c'è qualcosa che non funziona: perché tutti questi disservizi? Molte volte i mezzi arrivano alla fermata dei bus di piazza Colombo in orario, eppure ripartono dopo 30-40 minuti, se non di più".

"Per non parlare della pulizia, mi è capitato più volte di trovare di tutto sopra i mezzi, anche delle blatte", conclude un ragazzo, anch'esso presente alla fermata dei pullman.