Bordighera inclusiva, la Protezione civile installa passerelle in spiaggia (Foto)

Spiagge più accessibili a Bordighera grazie al lavoro della squadra steward della Protezione civile Aib della città delle palme che ha posizionato le passerelle riservate ai diversamente abili lungo le spiagge libere.

In questi giorni i volontari hanno, infatti, montato e collocato passerelle che permetteranno alle persone con difficoltà motorie o in carrozzina di poter arrivare in tutta comodità sino al litorale.

"Le spiagge libere sono quelle confinanti con lo stabilimento Caranca, il Corallo, il Saalino, in Arziglia e vicino al Trocadero" - dice la Protezione civile di Bordighera - "Una grazie va alla nostra Amministrazione comunale per la volontà di portare a termine il progetto".