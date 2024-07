“L'Uomo e il Mare”, domani al Mar di Ventimiglia l'inaugurazione della mostra di Marcos Marin

Domani pomeriggio, dalle ore 18.00, vernissage al MAR di Ventimiglia della mostra personale dell'artista internazionale Marcos Marìn, “L'Uomo e il Mare”.

L'Arte Cinetica Ottica di Marcos Marin sbarca al Museo Archeologico di Ventimiglia. Un ampio percorso di sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste presentano come tema "L'uomo e il mare", una visione dalla mitologia alla realtà, mostrando come il mare ci ispira.

Affacciato sullo splendore del Mediterraneo, sulla costa azzurra, il Forte dell'Annunziata ospita lo storico Museo Girolano Rossi, ed è il palcoscenico di questa fantastica installazione artistica di opere monumentali, proponendo una comunicazione, un intervento sull'orizzonte marino ridisegnato nelle linee cinetiche dell'artista. Una vera esperienza sensoriale.

Marcos Marin è un artista dedito alle cause ambientali della Fundaçao Principe Albert II de Monaco nel mondo, ma soprattutto in collaborazione con la filiale italiana, che quest'anno festeggia i suoi 15 anni di attività in Italia.