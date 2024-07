Arma di Taggia, un successo la tappa del tour 2024 tributo al cinema

Il Maestro Christian Raimo si è esibito in concerto ad Arma, in via San Giuseppe, domenica 21 luglio, in occasione del 40° anno di Fondazione della Cumpagnia Armasca. Il pubblico ha vissuto un viaggio emozionante attraverso le indimenticabili colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.

Accanto a lui, si sono esibiti il Professor Carlo Barezzi, professore d’oboe della scuola del Conservatorio di Parma, e la Soprano Francesca Pacileo della scuola scaligera della Guglielmi.

"Siamo estremamente orgogliosi di aver ospitato questa tappa del prestigioso TOUR 2024 TRIBUTO AL CINEMA. Questo evento – ha dichiarato il Consigliere con delega alla cultura Chiara Cerri – ha rappresentato un'opportunità unica per la nostra comunità di vivere momenti ricchi di arte, cultura e intrattenimento di alto livello. Via San Giuseppe si è trasformata in un teatro a cielo aperto, creando un’esperienza indimenticabile per tutti. Ringraziamo la Cumpagnia Armasca per l’organizzazione e tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questo evento straordinario. Un sentito ringraziamento al Maestro Raimo, nostro concittadino impegnato da anni fuori Regione e non solo, che è rimasto vicino alla sua Comunità e che ha deciso di omaggiarla con la direzione artistica di queste due giornate”.

Visto il forte interesse nei confronti dell’evento del 21, è stata prevista una replica nella serata di lunedì 22 luglio, a Villa Boselli.

“Lunedì 22 luglio all’interno di Villa Boselli – ha precisato il Consigliere Cerri – è stata riproposta l’esibizione. L’evento artistico “Bossi Show & Tributo al Cinema” patrocinato dal Comune di Taggia, è stata un’altra importante occasione di promozione della letteratura musicale e della cultura”.