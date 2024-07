Stasera al “Cinema sotto le stelle” di Sanremo il cartoon Disney “Mulan”

Quarto appuntamento stasera, lunedì 22 luglio, per il “Cinema sotto le stelle” di Sanremo. Sul grande schermo dell'Anfiteatro San Costanzo alle ore 21.15 verrà proiettato “Mulan”, cartoon Disney del 1998 per tutta la famiglia.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita per il pubblico.

Eccezionalmente di lunedì, il 22 luglio, per non sovrapporsi alle altre manifestazioni in programma nel centro storico, ecco il film d'animazione Walt Disney, diretto da Tony Bancroft e Barry Cook e ispirato all'antica leggenda cinese di Hua Mulan. È una storia di travestimento e di grandi sfide quella della giovane Mulan, che decide di sostituirsi all'anziano padre per salvarlo dall'obbligo alle armi. Perciò indossa abiti da uomo e parte con l'esercito, dimostrando il suo inestimabile valore.

Il film è stato un grande successo al botteghino, incassando oltre 304 milioni di dollari. Ha ottenuto una nomination al Golden Globe e all'Oscar e ha vinto diversi Annie Awards, i riconoscimenti dedicati al campo dell'animazione.

Il “Cinema sotto le stelle”, quest'anno alla diciottesima edizione e dedicato all'universo femminile, è organizzato da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni e sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura).

Dopo la proiezione di “Mulan” di stasera, la rassegna cinematografica si ferma per qualche settimana per lasciare spazio ad altre iniziative musicali in programma nella Pigna. Si riprende giovedì 15 agosto con il film “Frida”.al “Cinema sotto le stelle” di Sanremo il cartoon Disney “Mulan”