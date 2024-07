Arma di Taggia, guasto all'acquedotto in via Colombo, residenti di zona Castelletti senz'acqua

Nel pomeriggio di oggi c'è stato un guasto all’acquedotto presso via Colombo, intersezione via Stazione. Un guasto "importante", come sottolineato dal sindaco Mario Conio, che spiega: "Molto probabilmente c'è stato un danno alla tubazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operai di Rivieracqua, che hanno isolato il guasto".

In questo momento, quindi, si sta procedendo alla riparazione della tubazione. Ad essere colpita è stata la zona dei Castelletti sopra Aurelia, che si trova senz'acqua. "Credo e spero che tra poche ore si dovrebbe risolvere il problema. Fortunatamente, ripeto, l'intervento tempestivo degli operai Rivieracqua ci permette di evitare danni peggiori".