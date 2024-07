Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 22 a domenica 28 luglio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 22 LUGLIO



SANREMO

18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli ‘Art Painting’ con ‘Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘Reladuo: Roberto Blasi (chitarra) ed Eleonora Amerio (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.15. ‘Cinema sotto le stelle’ a tema ‘Cinema, pianeta femminile’ con proiezione film ‘Mulan’, cartoon Disney del 1998. Piazza San Costanzo, ingresso gratuito

IMPERIA

21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole, pagine’, incontro con Ilaria Rossetti e il suo libro ‘La fabbrica delle ragazze’ (Bompiani). Presenta Alessandra Chiappori. A cura dell’Associazione Settecinque. Via Antica dell'Ospizio, ingresso libero

20.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia’ - ‘Cartoline Musicali al Monte Calvario’, ‘Una sera al Museo’: apertura serale del Santuario di Santa Croce e del Museo delle Confraternite. Alle 21, conferenza su Giacomo Puccini e il Sacro, nel centenario della morte, dal titolo: La mia preghiera ai Santi Tabernacoli salì. Relatrice sarà la Dottoressa Emanuela Ersilia Abbadessa, musicologa e scrittrice. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario, ingresso libero

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



21.00. Concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Chiostro Sant’Agostino

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00, 8.50 & 18.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

11.00. In occasione della festa di Santa Maria Maddalena, Villa Pompeo Mariani apre al pubblico con una visita guidata alle ore 11 (ingresso 5 euro a persona con incasso totalmente devoluto alla LILT di Bordighera. Informazioni e prenotazioni al 347 2364922

18.00. Festa di ‘Santa Maria Maddalena’: giornata all’insegna delle tradizioni locali e del folklore con ‘un gottu de vin e pan bagnau’ e musica del fisarmonicista Roberto Faieta + alle 21, balli tradizionali con il gruppo ‘Lu Barbalùcou & Balbosco d’oc’. Piazza del Popolo

17.00. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.00. ‘Liguria da Scoprire’: escursione e visita ad Ospedaletti a cura dell'Associazione Arcadia. Ritrovo nel Portico del Comune, prenotazioni 327 0824866 (evento gratuito)

RIVA LIGURE



21.30. ‘In paciügu eleturale’: commedia dialettale messa in scena dagli attori della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Ughetto, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Lunedì bimbi’, ‘Giochi gonfiabili’ in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



22.00. Festa Patronale Santa Maria Maddalena: spettacolo pirotecnico sul mare

DIANO MARINA

21.30. Balliamoci l’estate 2024: musica e animazione con Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.30. ‘Cover Night Festival’ (1ª edizione): concerto della Torino Pop Orchestra. Piazza Torre Santa Maria, fino al 24 luglio



ENTROTERRA

ISOLABONA

17.00. Festeggiamenti patronali: Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maddalena (h 17) + Solenne processione per le vie del Paese, accompagnata dalla Banda Musicale di Dolceacqua (h 17) + Serata danzante e gastronomica con l'accompagnamento musicale del ‘Mariella Group’ (h 20). Per info e per prenotazioni contattare tramite WhatsApp 339 8199430



PERINALDO

19.00. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, ‘Who leads an orchestra?’: happy hour con Giacomo Bianchi e Sergey Galaktionov – concertmasters. Terrazza del castello Maraldi, via Maraldi 25, fino al 28 luglio (più info)

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



14.30-20.00. ‘Monte-Carlo Gems’: ultimo giorno del salone internazionale di alta gioielleria, orologi e arte B2C con espositori personalmente valutati e selezionati dagli organizzatori. Fairmont Monte Carlo (più info)





MARTEDI’ 23 LUGLIO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Beatrice e Serena: Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orrigo (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘A Man du Destin’: commedia dialettale messa in scena dagli attori della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Campo di Basket di Coldirodi, ingresso libero

IMPERIA

21.00. Concerto Banda Filarmonica Città di Imperia in Banchina Aicardi

21.15. Per Parasio Teatro ‘100 facce neroazzurre - 100 anni di Imperia attraverso il calcio’: incontro con Pierantonio Ghiglione. Piazza Pagliari al Parasio

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30 & 18.45. Due sessioni di yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni martedì sino al 20 agosto)

18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216 (martedì e venerdì di luglio)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia e intrattenimento per bambini. Pista di Pattinaggio o Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì sono al 27 agosto)



BORDIGHERA

8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, Pink Box e Amaranta e Tamarindo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.30. Per la seconda serata della 14ª edizione della rassegna ‘Touscouleurs’, ‘Naviganti e sognatori’: concerto del ‘Luca Falomi Trio’ formato da Luca Falomi (chitarra), Alessandro Turchet (basso), Max Trabucco (batteria) con melodie di derivazione tradizionale, elementi di jazz e di pop. Giardini della Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre)

21.20. Cinema in Plein Air con proiezione film ‘ToloTolo’ a cura della Crash Production. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



21.00. Per il Festival Internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ (5ª edizione), concerto d’organo a cura dell’organista Giorgio Revelli. Parrocchia di San Giuseppe ad Arma, ingresso libero



21.30. Per ‘Circustime’, ‘Candyshow’: nuovo show con Mr Paolo. Piazza Tiziano Chinotti ad Arma



RIVA LIGURE

19.00. ‘Wall4Leo23’: inaugurazione Murales e festa dedicata a Leonardo Franza. Via Garibaldi

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Paolo Bonfanti Band’: concerto blues in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



17.00. Laboratorio di tecnologia ludica. Presso IAT

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Onde di lettura’, ospite lo scrittore Ugo Moriano. Porticciolo comunale

DIANO MARINA

9.00-14.00. ‘Dalle matite ai pennelli’, un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco, fino al 25 luglio (martedì 9/14, mercoledì e venerdì 9/12-21/23, giovedì 9/12-15/17, sabato 10-12/15-17)

21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

21.30. ‘Cover Night Festival’ (1ª edizione): concerto della The Royal Band. Piazza Torre Santa Maria, fino al 24 luglio



CERVO



21.30. Concerto di inaugurazione del XXVI Festival Organistico Internazionale da titolo ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’ con la prima esecuzione assoluta dello spettacolo ‘Interstellar’, una produzione originale dell’Associazione ‘Musicamorfosi’ ispirata all’omonimo film di Cristopher Nolan. Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, ingresso a offerta libera (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. Per la rassegna commedie dialettali, la compagnia teatrale di Ospedaletti 'Nasciui Pe' Rie' porta in scena la commedia dal titolo 'Una festa cun un mortu'. Palatenda di Bigauda

CIPRESSA

21.00. Concerto musica da camera ‘Classic for movies’. Chiesa Fortezza a Lingueglietta

COSTARAINERA

9.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro (ogni martedì fino al 27 agosto tranne il 20 agosto), info 346 7944194



LUCINASCO

21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’ concerto di Jessica Comeau, talento statunitense di Pensacola, in ‘Atmosfere medievali’ (dalla corte di Alfonso X di Castilla, all’Irlanda), suonando un particolare strumento a 5 corde, chiamato Mountain Dulcimer. Chiesa di Santo Stefano, info 347 5337157

PERINALDO

9.00. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, ‘Soft trekking with JS Bach, armonie di alberi e radici’: Trekking attraverso i boschi in compagnia di Maurizio Casonato (GAE) con concerto a sorpresa e rinfresco. Partenza in piazza San Nicolò (10 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni). Prenotazione obbligatoria via Wathsapp 329 6685966 entro le ore 12 di lunedì 22 (più info)

19.00. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, ‘I concerti a San Benedetto’: cello recital for a starry night con gli allievi della Masterclass del M° Dario Destefano. Al pianoforte il Maestro Roberto Galfione. Oratorio San Benedetto, fino al 28 luglio (più info)

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.30. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2024’, concerto di Diana Krall. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)





MERCOLEDI’ 24 LUGLIO



SANREMO





9.30-11.30. Desbaratu ad offerta per rinnovo locale e a sostegno dei costi dell’acquisto dello spazio dell’Associazione ‘Popoli in Arte’. ‘Le ceste’, via Galilei 613

19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Ines Aliprandi trio: Ines Aliprandi (piano e voce), Maurizio Ditozzi (sax), Alberto Micciché (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391