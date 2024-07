Sanremo: cercano di sfondare la porta di un'abitazione, arrestate due slave per tentato furto

Due slave di 25 e 28 anni sono state arrestate per tentato furto in abitazione. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi quanto il commissariato di Sanremo è stato allertato da una chiamata di una donna che segnalava strani rumori alla porta della sua abitazione.

La vittima è riuscita a fornire una descrizione delle tre donne osservate dallo spioncino e tali indicazioni sono servite agli agenti per intercettarle e bloccarle. Dopo una breve perquisizione le tre sono state trovate in possesso di cacciaviti di grosse dimensioni e una chiave inglese. È emerso poi che le donne avevano a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha applicato ad una delle tre la misura degli arresti domiciliari, mentre le altre due sono state sottoposte alla misura del divieto di dimora nella provincia di Imperia e sottoposte ad un ordine di allontanamento con contestuale divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Sanremo.