Vendere casa: meglio ristrutturata o da ristrutturare?

Chi desidera mettere in vendita una casa un po’ datata e non proprio in perfette condizioni deve decidere, in primo luogo, se proporla così com’è o se effettuare degli interventi di ristrutturazione prima della vendita. Dato che entrambe le soluzioni presentano aspetti che possono variare da una situazione all’altra, non è possibile indicarne una come migliore in assoluto e adatta a ogni esigenza.

Dato che gli aspetti da valutare per prendere una decisione motivata sono numerosi, può risultare utile - al fine di commettere errori e aumentare le probabilità di riuscire a vendere in tempi rapidi e a un buon prezzo – chiedere consiglio a degli agenti immobiliari.

Per trovare professionisti esperti e affidabili nella propria zona, spesso, basta una semplice ricerca online o su piattaforme dedicate, inserendo la località e visualizzando i profili completi di tutti gli agenti disponibili.

Di seguito andremo a scoprire quali sono i fattori da valutare per decidere se ristrutturare o non ristrutturare l’immobile prima della vendita e quali sono gli interventi più utili.

Quali fattori valutare

Per decidere se ristrutturare o meno l’appartamento prima di metterlo in vendita è necessario valutare con attenzione svariati aspetti. I principali sono:

le condizioni dell’immobile : a seconda dei casi, la casa potrà presentare solo piccoli difetti, come pavimenti rovinati e bagni da rifare, o veri e propri problemi, ad esempio umidità di risalita e buchi nel tetto. Anche una classe energetica molto bassa potrebbe motivare l’esecuzione di interventi di ristrutturazione;

: a seconda dei casi, la casa potrà presentare solo piccoli difetti, come pavimenti rovinati e bagni da rifare, o veri e propri problemi, ad esempio umidità di risalita e buchi nel tetto. Anche una classe energetica molto bassa potrebbe motivare l’esecuzione di interventi di ristrutturazione; il target di riferimento : gli interventi di restauro aumentano il valore dell’immobile e richiedono al potenziale acquirente un esborso economico immediato - o un mutuo - più elevato. Non tutti possono o vogliono pagare di più. Alcuni potrebbero preferire l’acquisto di un immobile non ristrutturato e più economico per distribuire le uscite su un lasso di tempo adatto alle loro possibilità economiche oppure per aumentarne il valore prima di rimetterlo in vendita;

: gli interventi di restauro aumentano il valore dell’immobile e richiedono al potenziale acquirente un esborso economico immediato - o un mutuo - più elevato. Non tutti possono o vogliono pagare di più. Alcuni potrebbero preferire l’acquisto di un immobile non ristrutturato e più economico per distribuire le uscite su un lasso di tempo adatto alle loro possibilità economiche oppure per aumentarne il valore prima di rimetterlo in vendita; le proprie possibilità economiche : gli interventi di ristrutturazione costano. Per decidere se effettuare o meno specifici interventi, è necessario, in primo luogo, essere certi di poterne sostenere la spesa;

: gli interventi di ristrutturazione costano. Per decidere se effettuare o meno specifici interventi, è necessario, in primo luogo, essere certi di poterne sostenere la spesa; il valore aggiunto: nel momento in cui si decide di dare il via a degli interventi di ristrutturazione, è necessario valutare con attenzione il valore aggiunto che acquisterà l’immobile, così da accertarsi che permetta di rientrare delle spese effettuate;

Per finire, è importante tenere conto dei propri obiettivi di vendita. Ad esempio, se si desidera dare via in fretta un immobile e non si è interessati a ottenere un buon guadagno, si può decidere di metterlo in vendita anche senza aver effettuato nessun tipo di intervento; al contrario, se non si ha fretta e si vuole guadagnare il più possibile, potrebbe risultare più conveniente effettuare alcuni interventi di ristrutturazione.

Quali sono gli interventi più utili per vendere casa con successo

La scelta dei lavori di ristrutturazione deve tenere conto, in primis, dello stato di conservazione dell’immobile. Saranno infatti i difetti e i problemi più evidenti che suggeriranno quale tipo di intervento mettere in atto per renderlo più appetibile per i potenziali acquirenti. Tra i tanti interventi che possono essere messi in atto per rendere la casa più vivibile rientrano, ad esempio, il consolidamento dei muri e il rifacimento di tetto, pavimenti e bagno.

Oltre a questi, molto utili per aumentare l’appetibilità di una casa sono i lavori volti a migliorare l’efficientamento energetico: installazione di pannelli solari, pompa di calore e caldaia a condensazione, nonché coibentazione e rifacimento degli impianti.

Interventi di interior design: sì o no

Proprio come gli interventi di ristrutturazione volti a rendere l’appartamento più abitabile, funzionale ed efficiente, anche quelli di interior design possono fare la differenza, rendendo più o meno facile vendere l’immobile. Ancora una volta, dunque, per decidere se e quali interventi effettuare è necessario tenere conto del proprio budget, degli obiettivi di vendita e delle caratteristiche del target.

Laddove si desiderasse semplicemente migliorare l’estetica della casa, così da vendere più rapida la vendita, sarebbe possibile ricorrere a una semplice manutenzione ordinaria, all’imbiancatura delle pareti e all’home staging.