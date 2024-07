Bordighera: grande attesa per il primo weekend di agosto ai giardini Lowe con 'E... state in Tenco'

E’ partito il conto alla rovescia per “E… state in Tenco – Bordighera d’Autore”: venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto ai Giardini Lowe Alberto Fortis e Paolo Jannacci saranno protagonisti della rassegna organizzata dal Comune e dalla Fondazione Club Tenco.

Gli appuntamenti, che avranno inizio alle 21 con apertura alle 19.15, riportano nella città delle palme le note e la poesia del grande cantautorato italiano con una formula di sicuro successo, che unisce in perfetto equilibrio due grandi personalità musicali come Fortis e Jannacci e due giovani voci femminili di indiscusso talento, Roberta Giallo e Irene Buselli, che apriranno i concerti. Ci sarà spazio anche per una piccola incursione nel mondo della letteratura, con la presentazione di “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” a cura di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, e di “Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia” di Paolo Talanca (Carocci editore).

I biglietti sono disponibili (ingresso € 10 a serata):

- online su visitbordighera.it, dalla pagina https://www.visitbordighera.it/eventi/estate-in-tenco-2024

- presso lo IAT di Bordighera, aperto tutti i giorni in via Vittorio Emanuele II 172

Sotto il programma di “E… state in Tenco – Bordighera d’Autore”.

Venerdì 2 agosto, ore 21

Presentazione del libro e disco “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” a cura di Sergio Secondiano Sacchi , direttore artistico del Club Tenco

a cura di , direttore artistico del Club Tenco Concerto di Roberta Giallo , cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale

, cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale Concerto di Alberto Fortis, cantautore, scrittore e poeta



Sabato 3 agosto, ore 21