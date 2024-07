Completamente nuda in spiaggia. E' successo questa mattina, venerdì 19 luglio, a Santo Stefano al Mare, dove una donna di 64 anni si è recata in spiaggia Santa Caterina, sul Lungomare Cristoforo Colombo, per fare yoga senza alcun abito addosso.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e la capitaneria di porto. La donna è stata successivamente trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Agata di Imperia in codice giallo.