Sanremo: vendeva prodotti alimentari e per la cura del corpo senza licenza, multa della Municipale

Le verifiche hanno accertato che il titolare non era in possesso della licenza per vendere i prodotti alimentari ed altresì non possedeva i titoli ed i requisiti professionali per eseguire alcun trattamento di acconciatura. Oltre a costituire concorrenza sleale nei confronti degli altri esercenti regolari, i fatti scoperti provocano un concreto rischio per il cliente dal punto di visto igienico e sanitario.