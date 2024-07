Scuola: sì è concluso oggi il ‘Piano Estate’ all'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente

Sì è concluso oggi il ‘Piano Estate’ all'IC Sanremo Ponente. Un'iniziativa promossa dal MIM per le Scuole aperte d'estate, alla quale l'Istituto ha aderito anche per il prossimo anno scolastico.

Sono stati avviati tre moduli, due nel plesso primaria Asquasciati "Stay well with us" e "Tecnoarte", e uno nel plesso primaria di Ospedaletti "Insieme per imparare". I tanti alunni iscritti hanno partecipato, per tre settimane di luglio, a molteplici attività legate alla lingua inglese, alla tecnologia e digitalizzazione, lettura creativa e animata, sport e arte.

Tali attività hanno ampliato e sostenuto l’offerta formativa del Comprensivo con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, in questo periodo di sospensione estiva. Un'ottima opportunità per alunni e docenti che ha permesso di condurre, in un clima sereno e rilassato, attività formative interessanti e costruttive. Si informa che il Piano Estate del Comprensivo Sanremo Ponente sarà attivato anche nel prossimo anno scolastico.