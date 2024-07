Polizia, il nuovo dirigente del commissariato di Ventimiglia Migliasso: "Le priorità sono ordine e sicurezza pubblica" (Video)

"L'ordine e la sicurezza pubblica sono le priorità fondamentali. La prevenzione prima di tutto. C'è tanto lavoro da fare e lo faremo" - dice il nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Stato a Ventimiglia Andrea Migliasso parlando della città di confine.

"Ventimiglia è una realtà assolutamente poliedrica" - commenta il dottor Migliasso, in servizio a Ventimiglia ormai da un mese - "Se si cambia punto di vista si vedono aspetti diversi di una realtà veramente complessa, molto interessante sia da un punto di vista sociale che professionale. Le aree critiche le conosciamo e, perciò, le monitoriamo in accordo con le altre forze dell'ordine e istituzioni su direttive ovviamente superiori. Le criticità sono chiare e vengono affrontate congiuntamente e costantemente".

"Ho a disposizione un contingente mirato per il fenomeno migratorio" - fa sapere Migliasso parlando del flusso migratorio a Ventimiglia - "Lo gestiamo unitamente alle altre forze dell'ordine e istituzioni locali nel migliore dei modi andando a modulare dove serve".

Originario di Torino, Andrea Migliasso ha conseguito nel 1996 la laurea in Economia e Commercio, nel 2000 in Scienze Politiche, entrambe presso l’Università di Torino, e nel 2006 in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università di Catania. Nel 1996 ha svolto il servizio di leva come agente ausiliario della Polizia di Stato e nel 2003 ha frequentato il 94° corso di formazione per funzionari della Polizia di Stato. Nel 2008 ha frequentato il corso di Ordine Pubblico presso il Centro di Formazione di Nettuno e nel 2014 il corso di Sistema di Indagine presso la scuola di perfezionamento delle forze di polizia. Nel corso degli anni ha prestato sevizio alle questure di Torino, Cuneo, Asti e Milano. In questa sede, l’ultima prima del suo arrivo a Ventimiglia, ha diretto alcuni commissariati, tra i quali il centralissimo Commissariato Sezionale Sempione.