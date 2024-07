Continuano gli incontri di pallapugno: ecco gli impegni delle squadre della provincia di Imperia

Continuano gli incontri di pallapugno. In campo anche squadre della provincia di Imperia.

In serie A Banca d'Alba per l'undicesima e ultima giornata di ritorno domani, venerdì 19 luglio, alle 21 ad Alba andrà in scena Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo; a Cortemilia Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo San Biagio; a Dolcedo Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva; a Castagnole delle Lanze Araldica Castagnole Lanze-Bormidese mentre a Canale Bfm Macchine Agricole Canalese-Virtus Langhe. Riposerà Alta Langa.

Ecco al momento la classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 16; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Cantina Terre del Barolo Albese 15; Araldica Castagnole Lanze 13; Acqua San Bernardo Subalcuneo 11; Acqua San Bernardo San Biagio e Bfm Macchine Agricole Canalese 9; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 8; Bormidese 4; Alta Langa 3; Virtus Langhe 2.

In serie B per l'ottava di ritorno Abrigo Banca d’Alba Ricca ha perso per 5-9 contro Speb; Gottasecca viene battuto da Galvanotecnica Surrauto Monticellese per 7-9; Prodeo viene sconfitto da Bcc Pianfei Pro Paschese per 0-9; FBC Sabbiatura Augusto Manzo viene sottomesso da Amici del Castello 5-9; Benese-Castiati Neivese finisce 0-9 per forfait medico mentre Pieve di Teco supera l'Officine Pesce Bubbio 9-0. Per la nona di ritorno Amici del Castello-Gottasecca finisce 9-0 per forfait medico e anche Abrigo Banca d’Alba Ricca-Prodeo si conclude 9-0 per forfait medico. Venerdì 19 luglio alle 21 a Madonna del Pasco andrà in scena Bcc Pianfei Pro Paschese-Pieve di Teco. Sabato 20 luglio alle 21 a scenderanno in campo Neive: Castiati Neivese-FBC Sabbiatura Augusto Manzo mentre a San Rocco di Bernezzo si terrà Speb-Galvanotecnica Surrauto Monticellese. Lunedì 22 luglio alle 21 a Bubbio vi sarà Officine Pesce Bubbio-Benese.

Ecco, al momento, la classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Castiati Neivese 16; Galvanotecnica Surrauto Monticellese 14; Pieve di Teco 12; Speb 11; Fbc Sabbiatura Augusto Manzo 10; Amici del Castello e Benese 9; Abrigo Banca d’Alba Ricca 8; Officine Pesce Bubbio 5; Gottasecca e Prodeo 3.

In serie C1 per la quarta di ritorno Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese batte AD Albagrafica Ricca per 9-7; Alusic Merlese-Caraglio vince finisce a 9-4; San Leonardo-Prodeo termina 5-9; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva viene sconfitto da Peq Agri Don Dagnino 8-9; Canalese-Castiati Castagnole Lanze termina 9-7 mentre Scotta Centro Incontri perde contro Valle Bormida 5-9

Ecco la classifica al momento: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 14; Scotta Centro Incontri 12; Valle Bormida 9; Prodeo, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Peq Agri Don Dagnino e Canalese 8; Castiati Castagnole Lanze e AD Albagrafica Ricca 7; Alusic Merlese 4; San Leonardo 3; Caraglio 2.

In serie C2 per la quinta di ritorno le partite terminano così: Ricca-Virtus Langhe 9-6; Pro Paschese-San Biagio 2-9; Bormidese A-Subalcuneo 7-9 e Neivese-Benese 9-3. Riposa: Alta Langa

La classifica al momento è: Alta Langa 11; Subalcuneo 10; Bormidese A 9; Neivese e Virtus Langhe 6; Benese 5; San Biagio e Pro Paschese 4; Ricca 1.

In serie C2 per il girone B, quinta di ritorno, Bormidese B ha la meglio su Augusto Manzo per 9-1.

Sabato 20 luglio alle 21 Pieve di Teco ospiterà Pieve di Teco-Pompeianese. Domenica 21 luglio alle 21, invece, a Peveragno vi saranno Peveragno-Speb e Monticellese-Caraglio 9-0.

Al momento la classifica è: Peveragno e Bormidese B 10; Speb e Pieve di Teco 8; Pompeianese 6; Monticellese e Augusto Manzo 3. Caraglio ritirata dal campionato.

In Femminile, il posticipo prima di ritorno ha visto la Canalese prelevare su Amici del Castello per 9-7

La classifica al momento è: San Leonardo e Amici del Castello 4; Canalese 2; Gymnasium Albese 0.

L'Under 21, girone bianco, prima giornata, venerdì 19 luglio alle 21 a Gottasecca andrà in scena Gottasecca-Caraglio mentre sabato 20 luglio alle 18 a Cuneo si terrà Subalcuneo-Peveragno A.

L'Under 21, girone Rosso, per la prima giornata sabato 20 luglio alle 18 a Dogliani vi sarà Virtus Langhe A-Virtus Langhe B. Riposa: Pompeianese

Under 21, girone verde, per la prima giornata sabato 20 luglio alle 18.30 vedranno a Madonna del Pasco l'incontro tra Pro Paschese B e Pro Paschese A. Martedì 23 luglio alle 18 a Castagnole delle Lanze vi sarà Araldica Castagnole Lanze-Peveragno B.

Coppa Italia Under 21 per le Semifinali (gara unica) Virtus Langhe B vince contro Pro Paschese A per 9-5 mentre Gottasecca supera Paschese B per 9-2.

Virtus Langhe e Gottasecca andranno in finale di Coppa Italia che si giocherà domenica 25 agosto, alle 14, a Monastero Bormida.

Allievi, per girone A, nei posticipi prima di ritorno Pro Paschese perde contro San Biagio per 2-8, Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze finisce 0-8 per forfait.

Allievi, girone B nel posticipo prima di ritorno Subalcuneo sconfigge Monastero Dronero per 8-0.

Esordienti, girone A, nei posticipi di quarta di ritorno Bubbio-Cortemilia finisce 7-0; Augusto Manzo-Bormidese B 0-7.

Nell'anticipo di quinta di ritorno Bormidese A-Araldica Castagnole Lanze 7-0 si conclude con un forfait.-

Promozionali, nel girone A la classifica finale vede Gottasecca 6, Ceva, Merlese 3.

Promozionali, nel girone D, per la quarta e ultima giornata a Imperia i risultato sono:

Taggese-San Leonardo 0-5

Taggese-Prodeo 5-0 forfait

San Leonardo-Prodeo 5-0 forfait

Classifica finale: San Leonardo 8, Taggese 4, Prodeo 0.

Promozionali, nel girone E, per la quarta e ultima giornata a Cuneo Monastero Dronero batte Subalcuneo 5-2 Centro Incontri perde contro Speb 0-5, Subalcuneo viene sconfitto da Centro Incontri per 3-5; Monastero Dronero-Speb 4-5; Speb-Subalcuneo 5-1; Centro Incontri-Monastero Dronero 0-5.

La classifica finale prevede Monastero Dronero e Speb 10, Centro Incontri 3, Subalcuneo 1.

Promozionali, girone F, classifica finale vede Ricca con 12, Canalese, Albese 6, Monticellese 0.

Promozionali, girone G, nella quarta e ultima giornata a Cortemilia, Cortemilia vince contro Valle Bormida 5-3; Valle Bormida supera Alta Langa 5-1; Cortemilia supera Alta Langa 5-2.

Classifica finale: Cortemilia 7, Valle Bormida 5, Alta Langa 0.