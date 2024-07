Seborga, mostra dell'artista Angelo Morten dal 27 luglio al 20 settembre (foto)

"GalleriaGalleria" annuncia la sua prima collaborazione insieme a Morten Angelo, figura eclettica nella scena dell'arte e dell'intrattenimento danese. La mostra presso lo Spazio "Generi Diversi da Josy 1940". aspira a far percepire e comprendere il punto di vista dell'artista attraverso la reinterpretazione a nuova vita di elementi considerati inutilizzabili, non più graditi La raffinatezza è sempre stata il punto focale importante. L'evento si svolgerà a Seborga e sarà visitabile dal 27 luglio al 30 settembre.

"Niente nella vita è completamente finito, tutto può sempre essere migliorato e aggiustato. Che si tratti della tela bianca o degli effetti che incontro sul mio cammino, c'è sempre l'opportunità di elaborarla. E questo vale anche per me: meritiamo tutti una "seconda possibilità". Forse per qualcosa di meglio, almeno per qualcos'altro. La mia arte ne è un suggerimento. Sono venuta a Seborga per la prima volta nel 2013, alla ricerca di un progetto che desse una struttura a me e alla mia famiglia. Un progetto sotto forma di una casa in Italia. Il fascino di Montenero e Bordighera è stato immediato, tanta natura, bellezza e buon cibo in un unico posto, per questo mi sono stabilita qui. Tuttavia, c’era qualcosa che mi lasciava costantemente perplesso Come danese, sono cresciuto con una cultura molto radicata di ripulire me stesso. Una cultura diversa da quella italiana. In mezzo a tutta la bellezza di questa zona, ho costantemente trovato “spazzatura” abbandonata. Lasciata sul ciglio della strada, nel bosco, sulla spiaggia, in montagna e su un terreno privato. Vecchie auto che non potranno mai più circolare, frigoriferi arrugginiti, materiali da costruzione inutilizzabili. Tutto ciò che dovrebbe essere in una stazione di raccolta dei rifiuti, possibilmente per il riciclaggio.

"Questa è la mia opinione e nessuno deve essere d'accordo. Negli ultimi anni ho raccolto parte della vecchia spazzatura che ho incontrato sulla mia strada. Ferro arrugginito e vecchi vetri di serre dismesse. Materiali da costruzione usurati abbandonati Ho provato a dargli una nuova vita. Ho provato a perfezionarli in qualcos'altro. Ho provato a raccontare una storia diversa. Forse un'interpretazione artistica della spazzatura che viene semplicemente buttata nella società. Una storia che si spera possa dare spunti di riflessione".

"GalleriaGalleria" è un progetto artistico itinerante che esplora le connessioni tra spazio, memoria e narrazione attraverso installazioni, performance e varie forme d'arte; è stata concepita tra due località distanti un quarto del globo, New York e Seborga. Sarah Possamai e Giacomo Carassale sono i creatori e la nostra missione è portare l'arte in luoghi remoti, alimentando dialoghi significativi tra l'arte e le persone che incontra